El síndrome de Asperger “Es parte de mí”: Niño de 8 años

Asperger: No soy raro ni freak dijo niño de 8 años

El jovencito de 8 años de edad, dio a conocer el sufrimiento de padecer el síndrome de Asperger, que es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente.

Asimismo, expresó: “No soy raro ni freak“.

“El Asperger no es una enfermedad así que no hay que buscarle cura. Es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida”. El testimonio de Federico García Villegas, un nene colombiano que padece ese síndrome, ya dio la vuelta al mundo y conmovió a todos.

El video, que fue publicado en la cuenta de YouTube de “Soy diferente soy como tú” la asociación que su madre, Andrea Villegas, se creó para informar sobre lo que realmente es el trastorno.

El menor de edad, declaró: “Es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mi y lo seguirá siendo toda mi vida. Por eso no soy loco, ni freak ni raro”, cuenta el nene.

Y señala: “Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro: con sueños, ilusiones, y solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad”.

INFORMACIÓN:

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral muy frecuente en niños de 3 a 7 años y por cada 1.000 niños de 7 a 16 años, suele presentarse más en varones que en las niñas.

La persona que lo presenta tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, habilidades especiales en áreas restringidas, tiene problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados.