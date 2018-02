Cáncer de ovario puede prevenirse a tiempo; Oncóloga

Cáncer de ovario se registra en mujeres posmenopáusicas

La enfermedad del cáncer de ovario es común que se registre en mujeres posmenopáusicas, sin embargo existe la prevención de este mal, que aqueja a mujeres menores de 40 años de edad en adelante.

Prevenir, detectar y atender a tiempo es fundamento para curar este mal, recomendó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Delegación Guerrero.

La cirujana oncóloga del Hospital General Regional (HGR) N° 1 Vicente Guerrero del IMSS, ubicado en Acapulco, comentó que el cáncer de ovario en estadio temprano no genera síntomas, lo que obliga a la mujer a tomar conciencia y solicitar atención preventiva en las unidades médicas.

Reiteró que esta enfermedad produce pocos síntomas, por lo que en mujeres que no acuden periódicamente a revisión médica no se logra detectar oportunamente; por lo que al encontrarse en etapas avanzadas no logran salvarse.

La médica comentó que entre los síntomas del padecimientos, de cuando la enfermedad ya está avanzada son los siguientes: Incremento en el tamaño del abdomen; distensión persistente (hinchazón continua); dificultad para comer y sentirse satisfecha rápidamente; dolor abdominal o pélvico; necesidad urgente de orinar o de hacerlo con más frecuencia.

En ocasiones, estas características pueden asociarse con afecciones comunes y menos graves, por lo que es preferible acudir con un especialista para realizar los estudios médicos adecuados y descartar la presencia de la enfermedad.

Detalló que algunos de los factores de riesgo que pueden generar la enfermedad son: tabaquismo, sobrepeso, obesidad y sedentarismo, por lo que reiteró la importancia de acudir a los módulos PrevenIMSS para conocer las acciones que se pueden realizar para lograr una vida activa y saludable.