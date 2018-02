Ricardo Taja hace oficial su registro como precandidato

Ricardo Taja; seré el primer promotor de la transformación del puerto

Ricardo Taja Ramírez prometió rescatar Acapulco, para que no sea una de las ciudades más violenta del mundo.

Por Alberto Román Juárez.

Ricardo Taja en su primer discurso al registrarse como precandidato priista a la presidencia municipal de Acapulco, dijo que, de ganar los comicios, será el primer promotor de la transformación del puerto.

“Ya estuvo bueno de que Acapulco sea la ciudad más violenta de México. Yo les garantizo que de ganar el próximo 2 de julio, habremos de tener policías de calidad; con equipos tecnológicos para que realicen mejor su trabajo, pero, también; les pagaremos un mejor salario expresó, Ricardo Taja este sábado en la sede estatal del PRI.

La inseguridad la combatiremos con la inversión para generar empleos para nuestros jóvenes; ya estoy en charla con varios empresarios para que le inviertan a este hermoso puerto, añadió.

“Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación, en los programas, no en los caprichos”, finalizó en su breve discurso el aspirante a la alcaldía.

El precandidato priista, fue acompañado por unos siete mil ciudadanos de diversos sectores sociales, líderes empresariales y dirigentes priistas.

Es de destacar que este evento político paralizó las calles principales de Chilpancingo por la gran cantidad de personas que acompañaron al precandidato donde el baile y la música prevalecieron desde las 10: AM hasta las 14: PM.

Taja Ramírez fue arropado por líderes de su partido como; René Juárez Cisneros; Heriberto Huicochea Vázquez, Ernesto Rodríguez Escalona, Manuel Añorve Baños, entre otros, quienes pugnaron por la unidad del partido y así garantizar el triunfo del tricolor en las elecciones venideras.