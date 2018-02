Asesina a sus hijas y lo sentencian a muerte en Huntsville, Texas

Huntsville: Mata a sus hijas por discutir con su ex-esposa

Estados Unidos. -Asesinó a sus hijas en Huntsville al discutir vía telefónica contra su ex-esposa por denunciarlo tras violar la libertad condicional que gozaba, estaba furioso con Pearle.

El hombre había sido condenado por abuso y violencia doméstica en 1999 y tenía una orden de restricción que no cumplía.

Battaglia había colocado el teléfono en altavoz para que todo fuera más claro para la mujer que del otro lado de la línea sólo intentaba que sus hijas escaparan de allí. “Feliz… Navidad”.

Mary Jean Pearle, escuchó cómo sus niñas le rogaban a su padre que no les disparara. “¡No, papito, por favor, no, no hagas eso!”, suplicó Faith.

Fueron las palabras del asesino quien luego comenzó a disparar. Faith recibió tres disparos y Liberty, cinco; las pequeñas quedaron en charcos de sangre.

Battaglia fue detenido en mayo de 2001 por los homicidios horas después, a la salida de un local de tatuajes, donde se había grabado con tinta dos rosas rojas, en conmemoración de cada una de sus hijas.

Años después, en 2014, en una entrevista al diario The Dallas Morning News diría: “No siento como que las maté”. Ayer, el estado de Texas puso fin a su vida, aunque nadie podrá devolver las de las pequeñas.

Siempre se mostró sonriente. Irónico. Desafiante. Todopoderoso. Incluso cuando caminó los pasos que separarían su vida de la muerte, ayer jueves en Huntsville, Texas, cuando su cuerpo recibiría una inyección de pentobarbital.

La Corte de Justicia de Texas le negó un último intento por suspender su sentencia a muerte, se mostró sarcástico y tenebroso, hasta el último instante.

Delante de su ex esposa, Mary Jean Pearle, y otros testigos de su ejecución, las autoridades le preguntaron a Battaglia si había pensado unas últimas palabras para decir antes de recibir la dosis que terminaría con su vida.

“No”, pero de inmediato se arrepintió.

Cambió de parecer y dijo que sí pretendía decir unas últimas palabras. Tenebrosas por cierto. “Bueno. hola, Mary Jean. Te veré luego. Adiós”. Luego, agregaría dirigiéndose a los verdugos: “Procedan, por favor”.

Luego se recostó. Cerró los ojos mientras los médicos le suministraban el pentobarbital, la droga que terminaría con su vida. Al cabo de unos minutos, abrió nuevamente los ojos y preguntó: “¿Estoy todavía vivo?”.

John David Battaglia, de 62 años, fue ejecutado ayer por la noche tras dispararle a sus hijas, al sentir la inyección letal, dijo: “Oh… puedo sentirlo”.

En total fueron 22 minutos que tardó en hacer efecto, fue declarado muerto a las 9.40 pm del jueves, mientras su ex esposa ya se había retirado de la sala.

La muerte de John David Battaglia, no regresará la vida de sus hijas, declara la madre.