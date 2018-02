Vapor del cigarrillo electrónico daña el pulmón y vejiga humana

Cigarrillo electrónico afecta las células humanas

Las células humanas son afectadas por el vapor del cigarrillo electrónico principalmente las del pulmón y vejiga que han sido expuestas durante el equivalente de 10 años.

Investigadores experimentan con 10 ratones machos expuestos al vapor que contiene 10 miligramos de nicotina; durante 3 horas al día, 5 días a la semana, y durante 12 semanas.

Cuando se compararon con un grupo de control de ratones que inhalaron aire filtrado, descubrieron que los ratones expuestos al vapor del cigarrillo mostraban daño en el ADN de sus corazones, pulmones y vejiga.

La exposición al vapor detuvo los procesos de reparación del ADN en el tejido pulmonar de los ratones, dio el mismos resultado cuando probaron el humo normal, ambas afectaron las células de pulmón y vejiga humanas.

En referencia a sus hallazgos, el investigador Moon-shong Tang, catedrático en el Departamento de medicina ambiental de la NYU y autor principal del estudio, señaló: “Con base en estos resultados, proponemos que el humo de los cigarrillos electrónicos es cancerígeno y que los fumadores de e-cigs tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón y vejiga y enfermedades cardíacas, que los no fumadores”.

De acuerdo, con los críticos de la investigación afirman que los cigarrillos electrónicos sean nocivos para la salud.

Peter Hajek, director del Departamento de Investigación de la Dependencia del Tabaco de la Universidad Queen Mary de Londres, dice que el estudio no muestra absolutamente nada sobre los peligros del vapeo, señalando: “Si bien esto es posible, el estudio no se realizó en los humanos, y por lo tanto no mostró ningún efecto sobre la salud de los humanos.”

Las los autores de este estudio sugieren que el vapor puede causar cáncer y enfermedades del corazón, pero una cosa está clara: se necesitan más investigaciones para corroborarlo