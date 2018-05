Ramiro Solorio es un mentiroso que sólo busca reflectores

En un sondeo realizado a ciudadanos en las distintas redes sociales, coincidieron en que toman muy poco en cuenta las declaraciones del ex priista y perredista Ramiro Solorio Almazán, quien mencionaron: “Es un mentiroso que sólo busca reflectores”.

El sondeo realizado en las redes sociales, rápidamente los internautas respondieron a la pregunta de qué opinaban del show en que se ha convertido Solorio Almazán, quien no sólo ya se peleó con sus ex amigos perredistas con los que alcanzó la diputación, sino que ahora también trae pique con los priistas, los cuales le otorgaron una regiduría en la gestión del ex alcalde, Manuel Añorve Baños.

“Este tipo es un payaso. Un día sale a quitar parquímetros y los vandaliza. Otro se pone a apagar fuegos como bombero, incluso se declaró como candidato independiente y al no reunir ni siquiera el mínimo de firmas, se inscribió por el Partido Socialista de México (PSM), lo que denota su incongruencia en lo político y como supuesto dirigente social”, dijeron.

Otros internautas como Karen Lozano, Jorge Méndez y Fabián Díaz, señalaron que las autoridades deben poner un alto al candidato a la alcaldía de Acapulco; toda ve que tras ser detenido por vandalizar un parquímetro, fue puesto en libertad; por la presión de las redes, sin cumplir por su falta administrativa.

“Este señor quiere confundir a los acapulqueños con su presunta lucha social a favor de los más desprotegidos, cuando sabemos que ha brincado de partido en partido con tal de beneficiarse con los cargos públicos y así chantajear a los gobernantes en turno”, finalizaron.