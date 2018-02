PRI designa candidato a la presidencia municipal de Acapulco

PRI con más de 800 delegados avalaron la candidatura de Ricardo Taja

Ricardo Taja, tiene en sus manos la candidatura a alcalde de Acapulco. El PRI lo registró está mañana en el salón de un hotel de la ciudad.

“Ricardo Taja” fue recibido entre elogios, vivas y aplausos por los militantes, el aspirante a la comuna porteña saludó y aprovechó el momento para tomarse fotografías con todos los asistentes. Fue muy apapachado por todos los presentes.

Con la asistencia de 880 delegados, el dirigente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, atestiguó el acto en que el diputado federal con licencia señaló que estará a la altura de la confianza de los integrantes de su partido.”El tricolor va a gobernar el bello puerto”.

El joven político agradecio a sus padres, esposa, hijos, familiares, políticos, empresarios, amigos y a simpatizantes del tricolor por su apoyo para ser regidor, diputado local, diputado federal y ahora candidato a la alcaldía.

Destacó estar comprometido con la esperanza de la transformación, el cambio y la reconstrucción del municipio.

Asimismo dijo que realizará una campaña de propuestas con compromisos claros, y advirtió que no tolerará ningún acto de corrupción en caso de ganar.

“Mis padres desde niño me enseñaron a trabajar con honradez”, desde joven aprendí a servir a los ciudadanos, hoy aspiro a ser presidente municipal para que juntos con la sociedad leventemos esta ciudad.

Agradecimiento

“Agradezco la distinción, el privilegio y el honor de ser su candidato a la alcaldía”; me comprometo a mejorar los destinos de esta bella ciudad para que sea un lugar prospero y de buenas noticias. Haremos brillar Acapulco en una gran cruzada y convocatoria con los acapulqueños para no equivocarme, el que escucha a la gente no se equivoca.

Dignificaré a la policía municipal con mejores prestaciones, haremos la depuración de los cuerpos policiacos, les daremos equipos para que hagan frenta a la delincuencia común.

Si gano, las mujeres y los jóvenes tendrán más oportunidades, con los PYMES seré el primer promotor de la económia para generar más empleos y el fortalecimiento de los pequeños y medianos comercios.

Fortaleceré el mejoramiento de los servicios como el alumbrado publico, la basura, tenemos un proyecto para realizar un plan maestro en CAPAMA. Ya no mas políticos ni ocurrencias o improvisaciones.

Estuvieron los precandidatos al senado, Manuel Añorve Baños, Gabriela Resendiz, los dirigentes del PRI estatal y local; Heriberto Huicoechea Vazquez; y Fermin Alvarado Arroyo, el secretario de turismo Ernesto Rodriguez Escalona.

Por Juan Román Mariche