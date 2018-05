Acribillan al candidato Abel Montúfar del PRI en Altamirano

Abel Montúfar fue encontrado muerto dentro de su camioneta

Ciudad Altamirano, Guerrero. -Acribillan con impactos de arma de fuego al candidato Abel Montúfar. fue encontrado dentro de su camioneta en Ciudad Altamirano.

El diputado local del PRI iba por el distrito 17 de la coalición Transformando Guerrero.

En cuanto, al reporte policíaco indica que el candidato salió de su casa de campaña con su secretario particular y sin escoltas, por primera vez, en el transcurso del día y después no se supo de él.

A las 4 de la tarde, aproximadamente, en el bulevar Altamirano-Coyuca de Catalán; en el entronque con la zona de tolerancia; fue encontrada una camioneta Frontier doble cabina, en los asientos traseros estaba el cuerpo de Montúfar, sin pantalones y con impactos de bala.

Apenas el domingo pasado el priista dijo que amenazaron a sus seguidores; para no acudir a su arranque de campaña, diciéndoles que “habría un atentado en mi contra en el evento”.

Las amenazas fueron ejecutados por delincuentes, quienes privaron de la vida a un candidato por la diputación de Altamirano.

Heriberto Huicochea, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI; condenó el cobarde asesinato del candidato Abel Montúfar Mendoza.

El priista en un mensaje en su cuenta de Twitter demandó a las autoridades federales y estatales; su intervención para que el asesinato del alcalde con licencia de Coyuca de Catalán no quede impune.

En su mensaje en el arranque de campaña, el candidato dijo que “comenzaron a amenazar a mi gente; les dijeron que no vinieran porque iban a matar a Abel Montúfar, pero si me muero, será en la lucha, porque no me he de rajar”.