¿ Y si éste fuera un país serio?

El cristalazo. Por: Rafael Cardona.

Hace unos días esta columna se preguntó públicamente si no estamos oscilando entre la comedia y la tragedia. Los límites están peligrosamente inadvertidos. La línea es tan delgada como para no ser vista, porque los ridículos no son considerados como tales; las mascaradas son parte nuestra de cada día y la simulación es la única actitud conocida y reiterada.

Eso nos hace una nación caricatura. No de caricatura, no. Un simple garabato en el cual se hallan los rasgos mordaces de un retrato. Caricatura en sí misma.

No somos, de veras, un país serio.

Quiero exponer algunos casos de carcajada, dignos del premio “La mamila de oro”, el cual será instituido por esta columna uno de estos días de manera formal. Y una de las primeras acciones, será autoadjudicarla en una de sus primeras entregas, para evitarles molestias a los críticos.

Caso número uno: “Mamila de oro Magna cum laude”, al señor Benito Nacif, esplendente consejero del Instituto Nacional Electoral, director de partidos y prerrogativas y todo lo necesario para llenar de ámpulas su currículum.

Veamos:

“El Instituto Nacional Electoral (INE) admitió haber pasado por alto la doble nacionalidad de Nestora Salgado, candidata al Senado de la República por la vía plurinominal, por la coalición Juntos Haremos Historia, reconoció el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE; Benito Nacif (pasar por alto aquí significa hacer las cosas a la trompa talega, al “a’i se va”).

“Indicó que el organismo podría investigar la candidatura de Salgado en el caso de recibir una queja (y cuando la reciba, ¿sabrá cómo actuar o va a dejar al tribunal con la responsabilidad de enmendarle la plana como suele suceder?).

“Nacif explicó que el INE actúa de buena voluntad (¿la buena voluntad es pasar por alto evidencias públicas, no investigar, no detallar, no servir sino de mesa de trámite u oficialía de partes?) y sólo revisa los documentos entregados por los partidos políticos denominados como “requisitos positivos”.

“Expresó que el INE sólo revisa los “requisitos negativos” (indimoder) sólo si se presenta una queja, lo cual no sucedió en el caso de Nestora Salgado. Indicó que al entregársele la constancia de mayoría (¿y cómo le van a entregar una constancia de mayoría a una señora elegida por el dedo plurinominal de AML?), se realizará otra revisión y se podría presentar evidencia de que incumple uno de los requisitos negativos (si los incumple dejarían de ser negativos, porque eso sucede con las dobles negaciones, don Beno).

“Asimismo el Consejero del INE, Marco Baños, recordó que el INE aún tiene otras fases durante el actual proceso electoral, en el que podrá pronunciarse sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos (¿y si mejor lo dejamos para dentro de otras dos o tres elecciones?).

“Ante los señalamientos, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que Morena había actuado de forma dolosa, para así conseguir el registro de Nestora Salgado, además dijeron que analizarán impugnar la candidatura.

“Sin embargo, la candidata Nestora Salgado declaró que no piensa renunciar a su nacionalidad estadunidense (but of course).

“Cabe mencionar que Napoleón Gómez Urrutia, también candidato a un puesto en el Senado, incurriría en la misma falta, al tener la segunda nacionalidad de canadiense (aunque ya haya renunciado a ella).

Mamila número dos:

“La Procuraduría General de la República no pudo demostrar los cargos contra Juan José Farías, El Abuelo, por lo que un juez de control ordenó la mañana de este miércoles su libertad (La Procu no podría demostrar ni siquiera la redondez del planeta).

“Acusado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Farías regresó a Tepalcatepec, su lugar de origen, donde fue recibido con música por parte de pobladores del lugar, quienes se habían manifestado con bloqueos y quema de vehículos luego de que la Marina lo detuviera el domingo pasado (Doña Marina debería a estas alturas haberse convencido de lo inútil de capturar delincuentes en este país. Luego, luego se los sueltan…)

“En una audiencia iniciada el martes en el Centro Penal de Justicia Federal, ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el juez de control (¿y si mejor fuera de descontrol?) ordenó su libertad porque la PGR no pudo acreditar las acusaciones de delincuencia organizada y homicidio doloso. Sólo la de portación de arma.

“Además, la defensa de Farías le demostró al juez que la detención de su cliente fue de manera distinta a lo reportado por la Secretaría de Marina (aquí el debido proceso es garantía —para la delincuencia—, del debido progreso).

“Los abogados aseguran que los marinos le dispararon desde un helicóptero cuando iba en una camioneta en compañía de una mujer y un niño (ya ve usted cómo son de maloras los marinos).

Total, las instituciones al servicio de las excepciones; no de las reglas. Lo mismo en la Judicatura como en la Procuraduría o en la organización electoral.

Y luego se quejan.

rafael.cardona.sandoval@gmail.com

elcristalazouno@hotmail.com