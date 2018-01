Trump, tempestades del primer año

Por: Enrique Cabrera.

Donald Trump ha hecho grandes cambios que afectan a Estados Unidos y al mundo, son grandes retrocesos

Si para el primer minuto de este sábado 20 de enero en el Senado de EU no se alcanza un acuerdo podría quedar sin fondos para operar el gobierno de Donald Trump, lo que paralizaría sus actividades.

Sería un pésimo inicio para el segundo año de ese gobierno. La Cámara de Diputados ya aprobó el acuerdo con su amplia mayoría republicana, pero ahora el voto de los demócratas es indispensable en el Senado. En el centro del desacuerdo está la exigencia de los demócratas de que se mantenga la protección a los dreamers. Que yo recuerde nunca un tema de inmigración había ocasionado una controversia presupuestal.

Los demócratas en ambas Cámaras exigen se mantenga la protección a los dreamers contra la deportación y que puedan continuar trabajando y estudiando, y no están de acuerdo en que se destinen recursos al muro en la frontera con México. No hay un solo voto Demócrata si se afecta la situación de los dreamers y podría haber varios votos de senadores republicanos en el mismo sentido.

La tarde del viernes, Trump dialogó con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pero no hubo acuerdo. Suceda lo que suceda, el gobierno de Trump será recordado por sus decisiones antimigratorias y crueles. A un año de gobierno, el racismo es una de las características del gobierno de Trump reconocida internamente, pero también a nivel internacional.

En lo internacional Trump ha introducido también grandes cambios en lo que fueron las principales definiciones de gobiernos anteriores. Baste mencionar algunas: en materia económica y comercial, la primera decisión de su gobierno fue terminar con el TPP, la negociación o fin del TLCAN, cuyas negociaciones tienen lugar en medio de andanadas agresivas de tuits de Trump.

000Hay un enfriamiento y desacuerdos en las relaciones de EU con la Unión Europea y la OTAN. La confrontación de EU con Corea del Norte, que ha colocado al mundo ante el peligro de una confrontación nuclear.

Entre los grandes temas del mutilateralismo destaca la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, su salida de la UNESCO, la reducción de aportaciones a Naciones Unidas para apoyar a Pakistán, la decisión que llevar la Embajada de EU a Jerusalén.

La amenaza a abandonar el acuerdo con Irán para el uso pacífico de la energía nuclear firmado por EU y varios países. Las nuevas alianzas con Arabia Saudita que van desde la venta de armamento hasta acuerdos para desarrollar usos pacíficos de la energía nuclear.

En lo interno destaca la política de Trump hacia los grandes medios escritos y electrónicos (desde el New York Times hasta CNN) declarados “enemigos del pueblo” y de toda información que no sea de su agrado como fake news, políticas que se consideran violatorias del First Amendment de la Constitución de EU.

Trump inauguró una nueva era en que el presidente comunica sus políticas, críticas y ataques, vía Twitter. Lo que no se puede negar es que Donald Trump ha hecho grandes cambios que afectan a Estados Unidos y al mundo, son grandes retrocesos.

Su primer año se recordará, en el club Mar-a-lago con una celebración en la que estará el Presidente en una esplendorosa cena con un costo de 100 mil dólares por pareja, para iniciar la recaudación para su campaña de reelección en 2020.

Mientras, el primer año de Trump será recibido por protestas de millones de mujeres en varias ciudades del país, con el objetivo de llamar a la participación ciudadana en las elecciones en su contra y del GOP.

48 por ciento de los estadounidenses rechazan las políticas de Trump y 28 por ciento las apoyan, el nivel más bajo de apoyo de un presidente en las últimas décadas en ese mismo periodo de su gobierno, según una encuesta de ABC/Post. Otra encuesta internacional publicada por USC Dornsife/Los Angeles Times: 32 por ciento aprueban a Trump y 55 por ciento lo desaprueban, 12 por ciento son neutrales.