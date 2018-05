PRI: operarán los más duros

Foro político. Por: Salomón García Gálvez.

Al PRI no le quedará de otras: En la recta final de la carrera presidencial y cuando las encuestas no son favorables a su candidato José Antonio Meade (sigue en tercer lugar), quienes entrarán “al quite” son aquellos priistas que sí saben cómo hacerlo; que saben cómo operar y son capaces de revertir tendencias negativas para, finalmente, alzarse con el triunfo.

El sector más duro del PRI, donde convergen ex presidentes de la República, ex gobernadores, senadores y líderes tradicionales será quien haga el trabajo político para relanzar al tricolor en la ruta de la verdadera competencia ganadora. Funcionará la temible maquinaria electoral priista, para revertir posible derrota de Meade.

René Juárez Cisneros, arribó como líder nacional del PRI en momentos críticos en su papel de “apagafuegos” y cuando el candidato presidencial priista Meade está a punto de perder la competencia; o declinar por el panista Anaya. El arribo de RJC al liderazgo nacional priista fue bocanada de oxígeno puro para un desfalleciente Meade.

Ahora viene lo bueno: Se verá de qué tamaño es el PRI, partido que aún no está muerto pese que sus rivales ya lo ven debajo de la lona, o le entierran los últimos clavos al ataúd.

El PRI, de acuerdo con sus líderes, dará verdadera pelea por la Presidencia de la República, en la recta final de la campaña donde su principal rival AMLO siente que ya tiene el triunfo en el bolsillo.

Verdadera guerra sucia -de lodo y estiércol- se suscita a través de las redes sociales, desde los “cuartos de guerra” no sólo del PRI sino de otros frentes que encabezan Morena, PRD y PAN. Se dan con todo; la pelea por la silla presidencial es feroz, sanguinaria.

Una nación está en juego: México.

Luego que René Juárez asumió el cargo como líder nacional de su partido, surgieron distintas voces para “ayudarlo” y darle ideas de cómo hacerlo.

Felicitan al ex gobernador guerrerense pero también lo atacan y relacionan con la “mafia en el poder”. De todo lo llovió a RJC… ¡Pura envidia de sus malquerientes!

Ulises Ruiz, defenestrado ex gobernador de Oaxaca, sugiere que René despida al coordinador de campaña de Meade, Aurelio Nuño, por inepto y gris que no sabe hacer la tarea política, ni “ler”.

Lo más seguro es que el “Negro de la Laja” hará ajustes en el equipo de campaña de Meade; entrarán “al quite” los dinosaurios que todavía tengan suficiente combustible para operar la recta final de la carrera presidencial.

También arribarán al equipo de campaña de Meade nuevos consultores políticos –nacionales y extranjeros- que sepan operar mejor; que aporten ideas y emprendan más guerra sucia, que logren derrotar al adversario del Morena AMLO.

Un bloque de veteranos “distinguidos” como: Osorio Chong, Don Beltrone, Gamboa, Paredes, ex gobernadores, ex senadores y todo el equipo de priistas que pertenecen al sector más duro -que no está dispuesto a dejarse ganar la Presidencia de la República tan fácilmente-, y menos ante la camarilla ultra radical del Morena y su jefe AMLO, quienes dan evidencias de estar muy hambrientos de poder.

Lo que veremos en breve, es la segunda parte de la película priista, que será el relanzamiento de la campaña de Meade, para lograr el ansiado segundo lugar; luego dar el esperado “cerrón” en la recta final para empatar con el puntero en todas las encuestas: AMLO. Dicen que caballo que alcanza… ¡Gana!… Al tiempo.

salomong11@yahoo.com.mx