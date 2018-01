Los chiapanecos saldrán a votar en julio a las urnas

Política Al Margen. Por: Jaime Arizmendi.

*Renuncias Ecologistas en Chiapas, ¿Vorágine AntiPRI?

*Sabe Manuel Velasco lo que Sucede Bien a Bien en su Estado

Argonmexico / Vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo… El primer domingo de julio próximo los ciudadanos chiapanecos podrán salir a las urnas para elegir las nuevas 123 alcaldías del estado, los 40 diputados locales y el relevo del gobernador ecologista Manuel Velasco Coello a quien con esa desbandada, se le hace bolas el engrudo.

Primero, en los inicios de julio de 2017, dirigentes de los comités municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, habían emitido un comunicado en que advertían al PRI, su aliado de los últimos años, que para renovar la gubernatura en 2018 irían con un candidato de su militancia.

Entonces, alardearon: “Queremos dejar de manera clara y contundente que ¡los verdes de Chiapas iremos con un militante de nuestras filas!… ¡Estamos preparados para cualquier contienda! ¡No le cerramos las puertas a nadie para que se sume a nuestros pronunciamientos!”.

Y este sábado 20 de enero, seis meses y medio después concretaron su amenaza. Con el argumento de que “no se tomó en cuenta el voto y la decisión de la primera fuerza política para la coalición de la gubernatura en el estado de Chiapas”, 14 de los 16 diputados locales del PVEM renunciaron en bloque a ese partido.

Peor aún, los únicos que no habían dimitido lo hicieron un día después: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, quien quería encabezar la coalición con el PRI, y Carlos Penagos, aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

En rueda de prensa, los legisladores renunciantes adujeron que “la decisión de integrar la coalición fue hecha a espaldas de la base militante del Verde Ecologista, sin tomar en cuenta el voto y la decisión de la primera fuerza política del estado de Chiapas”.

Al respecto, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando repuso mediante un comunicado de prensa que “como integrantes de la Fracción Parlamentaria de dicho instituto político en el Congreso del Estado, determinaron renunciar a su militancia”.

Y es que, de acuerdo al calendario electoral, este 23 de enero vence el registro de precandidatos a gobernar Chiapas. De su lado, Rutilio Escandón Cadenas dimitió el martes 16 a la presidencia del Supremo Tri

En tanto, el PRI se propuso registrar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a Roberto Albores Gleason. Esto se haría en alianza con la militancia que permanezca en el PVEM chiapaneco; por todo ello, el gobernador Manuel Velasco no halla dónde meter la cabeza, al no poder cumplirle a quien le ofreció poner como su sucesor al senador Luis Armando Melgar.

Pero en ese mar proceloso preelectoral chiapaneco, donde, como en casi todo el país, las candidaturas se tornan en objeto de rapiña, a la tarea de los verdes de ponerle piedras en el camino al PRI, la administración de Velasco Coello hace lo que puede, que no es mucho, para impedir la rebelión de sus huestes. Así debería ser.

La Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas, informó el pasado jueves 11 que inició una indagatoria contra el eterno aspirante (ahora independiente) a la gubernatura del estado, José Antonio Aguilar Bodegas, por el manejo de recursos millonarios no manifestados en sus declaraciones patrimoniales.

A través de un moderno videocomunicado, el titular de la fiscalía Horacio Reyes Pérez, anunció que se dio inicio a una investigación por una serie de pruebas documentales que evidencian el manejo de recursos a través de varias cuentas bancarias a nombre del exsecretario del Campo. Cierto, si en política no hay casualidades, también es el arte de las traiciones.

Resulta que hace seis años, cuando la presencia del PVEM era muy incipiente, Aguilar Bodegas llevó de la mano a “El Güero” Velasco a recorrer el estado y presentarlo con dirigentes y militantes de las organizaciones priístas.

Pese a todo, un día después del anuncio de la fiscalía, el exsenador, exdirigente estatal y ahora exmilitante del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, acudió a registrarse como precandidato del PRD al gobierno del estado. Tras anunciar su afiliación a esa fuerza política, el expriista advirtió que de ninguna manera dejará que la Fiscalía General del Estado lo intimide con acusaciones y supuestas investigaciones sin fundamento.

Vale anotar que en 2006, cuando Juan Sabines Guerrero le ganó la contienda electoral como candidato de una coalición formada por PRD, PT y Convergencia, Aguilar Bodegas pataleó y alegó que hubo un fraude en su contra. Pero, ya instalado en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Sabines emprendió una persecución política y judicial contra el ahora perredista.

Once años después, la FGE, encabezada por Raciel López Salazar, el mismo que fungió como procurador de Justicia en tiempos de Sabines, dio a conocer que investiga a Aguilar Bodegas por manejos de cuentas bancarias con transferencias millonarias de 2013 a 2014, antes de trabajar con el gobierno de Manuel Velasco Coello, de 2015 a 2017, como secretario del Campo.

“Pero no me van a amedrentar, y no porque sea Superman, sino porque han amedrentado mucho ya al pueblo de Chiapas, y otro más que se deje es condenar a Chiapas al amedrentamiento general. Así que no me van a amedrentar y no tengo motivo alguno para que lo hagan”, dijo el expriista en un salón repleto de simpatizantes, donde dio a conocer su afiliación al PRD.

El pasado 14 de diciembre, el exsecretario del Campo señaló que no se detendría en su decisión de buscar la candidatura al gobierno del estado y que iba “con todo”.

Además, mientras PAN, PRD y MC suscriben el convenio de coalición para Chiapas, Movimiento Ciudadano se adelantó a registrar el sábado último a la diputada federal María Elena Orantes López como precandidata a la gubernatura, quien en 2012 fue candidata por la alianza PRD-PT-Convergencia. Resulta muy factible que ella se convierta en la candidata del Frente.

Aunque en cuestión de candidatos a gobernar Chiapas, la moneda está en el aire. Ante sí, tendrán cada aspirante temas a enfrentar como las nacientes y crecientes minas en la entidad, que generan el enriquecimiento de unos cuantos; pero dejan también una estela de contaminantes de suelo, agua, ganado, cultivos, habitantes… Todo un escándalo nacional, con tintes internacionales…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com