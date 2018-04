¿Dónde quedó la bolita? ¿En la SEP, La SEV, O el SAT?

Educados y Felices. Por: Mtra. Rosario Hermida Ponce.

*Ayer tratamos el tema- problema de la duplicidad en los ingresos de los maestros federales que deben presentar declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual tiene como plazo este 30 de abril.

*Mencionábamos que el trámite para obtener la constancia de percepciones y retenciones se tenía que efectuar a través de su patrón o dependencia en la cual se labora, hoy día, y gracias a las tecnologías, todo el historial del trabajador o empleado se encuentra en el portal del SAT.

*El SAT anunció a través de unos cuantos medios de comunicación, (los que usualmente el contribuyente no visita), por ejemplo, la información emitida el 6 de marzo en el portal ElConta.com, donde se explicaba que ya no serían necesarias las constancias de retención emitidas por el patrón, ya que supuestamente dichas constancias ya no serán emitidas por el patrón porque ya estarán en el portal del SAT.

*Es más, este mismo medio reproduce un mensaje que supuestamente fue enviado por el SAT a través de las redes sociales, el cual dice textualmente:” Buen día, se elimina la constancia de pagos y retenciones y en su lugar se emitirá el documento digital denominado “Documento de información de pagos y retenciones”, agradecemos sigas pendiente de las reglas de carácter general, saludos. -SATMX(@SATMX) 22 de enero de 2018.

* De hecho, a una servidora y a algunos conocidos jamás les llegó tal mensaje.

*A simple vista, ello no sería gran problema, sólo nos remitiríamos a uno, que sería la falta de información y comunicación, pero el caso es que con en el cambio que se efectuó, se duplicaron los ingresos de los trabajadores federales, emitiendo el SAT unas constancias con un sueldo exorbitante, cuestión que, lógicamente, perjudica al trabajador.

Porque sale debiendo miles de pesos.

*En cuanto a los empleados que pertenecen al magisterio y que son del sistema federalizado, se han dado a la tarea de poner en orden dicho documento, sin embargo, en sus dependencias, al parecer, se echan la “bolita”.

*La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), afirma que fue la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que cometió el error al cambiar su portal o plataforma; la SEP a su vez, responsabiliza al SAT, quien igualmente cometió el error al cambiar su portal, eximiéndose la SEP con ello de la culpa; y el SAT, según la SEV emitió un oficio sobre ese error, comprometiéndose a subsanarlo a más tardar el día 12 de este mes de abril.

*Sin embargo, hasta el día de hoy, 25 de abril, y a pocos días de terminar el plazo para la presentación de la declaración anual, el error no se ha corregido, y los usuarios o contribuyentes están más que preocupados porque el tiempo se agota, y no quieren que pase lo de siempre: el que viene pagando los “platos rotos” son los contribuyentes

*La cuestión es que, hasta el día de hoy, dichas dependencias se “echan la bolita” y no resuelven nada. Es más, sólo proporcionan un número 01800 para que el contribuyente se informe, sin embargo, en esos números nadie contesta, así que se forma un círculo vicioso, donde se vuelve a comenzar a tratar de resolver el problema volviendo a llamar a las dependencias, contestando lo mismo.

*Ojalá no pase lo que dice la Constitución y se aplica de acuerdo a conveniencia :” El hecho de desconocer las Leyes, no exime del delito cometido”.

*Así las cosas…

elmercurioeducadosyfelices@hotmail.com

@EducarFeliz