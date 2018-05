Día del niño con arranque de campañas políticas

Educados y Felices. Por: Mtra. Rosario Hermida Ponce.

*Hoy 30 de abril se festeja en Mexico a todos los niños. Normalmente a los peques, en este día se les hacen obsequios, se llevan a paseos o comidas, pero, aunque para algunas personas representa un día que forma parte de una estrategia mercadotecnia, lo cierto es que todos llevamos un niño dentro, algunos dormidos, olvidados y recluidos muy en el interior del adulto, pero ahí está, solo hay que sacarlo de vez en vez para disfrutar de esas pequeñas cosas que la vida nos ofrece.

*La idea de festejar el día del niño surgió en Ginebra, Suiza, en la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1959, para afirmar con ello los derechos de los niños universalmente.

*La celebración mundial es el 20 de noviembre, sin embargo, cada país tiene un día para dicho festejo, por ejemplo, en Bolivia se festeja el 12 de abril; en Ecuador el 1 de junio; en Chile es el primer domingo de agosto; en Argentina el segundo domingo de agosto; en Perú el tercer domingo de agosto; en Brasil el 12 de Octubre; en Colombia el 3 de abril.

*Aunque cambie el día, todos los países del mundo tienen muy presente el hecho de festejar a los niños, empero, que se hace realmente en la actualidad para brindar a los niños lo que por derecho les corresponde.

*A propósito de ello, el día de ayer se llevó a cabo en varios lugares de la república el arranque de campaña de los candidatos para ocupar varios cargos públicos,

*Para diputados, iniciaron campaña en 10 estados de la república. En el estado de Veracruz, arrancaron campañas para gobernador.

*Todos con su lema, con sus propuestas, pero sobre todo, con la idea de llegar al cargo, poseer el poder de decidir por la sociedad a la se van a representar, pero, a propósito del día del niño…¿tendrán en sus propuestas los derechos de los niños? Recordemos que últimamente han sido violentados en sus derechos, tan es así, que la delincuencia organizada los ha alcanzado.

*Muchos menores de edad desaparecidos, asesinados, y obligados a incursionar en el bajo mundo de la delincuencia.

*Esperemos que los candidatos, todos, consideren este grupo tan vulnerable de la sociedad, que recuerden al niño que fueron y que llevan dentro. Que saquen lo mejor de ellos para el bien de los pequeños, y por ende de la s

*Muchos dicen por ahí con un poco de mofa: “se vale soñar”. Pero, quizás eso es lo que falta en la sociedad. Vivir con el objetivo de alcanzar un sueño.

*Y si soñar se vale, bueno sería que escucháramos algunas de las canciones de antaño que nos hablaban precisamente de los sentimientos, de la sensibilidad del ser humano y del deseo de acabar con el dolor de los más desprotegidos.

*Una estrofa de la canción “Sólo le pido a Dios”, de León Gieco: Sólo le pido a dios Que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre. Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Sólo le pido a dios

Que lo injusto no me sea indiferente. Que no me abofeteen la otra mejilla. Después de que una garra me arañó la suerte. Sólo le pido a dios. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte

Toda la pobre inocencia de la gente Sólo le pido a dios. Que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sólo le pido a dios

Que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado esta el que tiene que marchar. A vivir una cultura diferente.

*No ser indiferente ante el sufrimiento de los demás, menos, mucho menos de los niños.

*Que no se olviden los candidatos de todos los niños, pero sobre todo, que no se olviden de su niño interior para gobernar con justicia y honradez.

*¡Feliz de día del niño!

*Así las cosas…

elmercurioeducadosyfelices@hotmail.com

@EducarFeliz