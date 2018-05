Cada quien su Duarte

El cristalazo. Por: Rafael Cardona.

Más allá del intento moralizador de la vida pública, el cual puede ser un tanto discutible a la luz de algunos hechos de la vida personal de los políticos profesionales metidos a redentores, jueces y hasta verdugos, el deporte de “acoso y derribo”, como se le llamaba en España a la persecución de los adversarios (así arrumbaron a Felipe González quienes ahora están a punto del proceso penal), siempre otorga beneficios electorales.

Tanto como atribuirle la prisión de los exgobernadores no al ánimo de justicia del gobierno en turno, sino a la alternancia en los ejecutivos estatales, quienes se cuelgan las medallas y se disputan los méritos. Al menos así ha quedado claro en los debates presidenciales hasta la fecha.

Miguel Ángel Yunes ha hecho del caso Duarte (Javier), algo no replicado aún por Javier Corral en Chihuahua. El rijoso activista del norte no ha logrado ofrecer ninguna forma de colaboración en pos del Duarte prófugo (César); quien no ha sido ni capturado en los Estados Unidos —donde se le “busca” con fichas rojas de Interpol, como si fuera tablero de parchís, por la sencilla razón de la naturaleza de los delitos imputados— ni mucho menos extraditado a México.

Resulta complicado, tanto como peinarle a la jirafa el cuello según refiere decía Renato Leduc, extraditar a quien no ha sido previamente capturado.

Pero Miguel Ángel Yunes es un político con más experiencia y talento. Javier Corral no tiene los alcances ni para heredar el gobierno a nadie ni para tomar una iniciativa cuya audacia deja a los policías británicos muy comprometidos, pues luego de tan profusa exhibición del domicilio, movimientos, hábitos, costumbres, sucursales bancarias y demás detalles de su vida londinense, no habrá a forma de decirle a nadie, no la encuentro.

Si una “persona de su confianza” le llevó a Yunes los documentos e imágenes para armar la escandalera, ha blindado su interés y de paso, en plena contienda electoral, bajo el impoluto manto de resguardar el interés de los veracruzanos defraudados y saqueados, le ha dado el impulso necesario a la candidatura de su hijo.

Mientras Yunes se mueve con habilidad, Corral nada más grita mirando para la frontera con EU y exigiéndole al gobierno mexicano algo fuera de su alcance. Bien hubiera podido don Javier mandar a alguien de su confianza a Estados Unidos y probar cómo y dónde vive César Duarte.

Pero es más fácil pelearse contra la judicatura entera y mantener de rehén a Alejandro Gutiérrez en una cárcel de Chihuahua.

Realmente la jugada de Yunes es magistral. Obtiene

beneficios por todas partes y no halla riesgo alguno.

Cuando antenoche Azucena Uresti le preguntó al “telegénico” gobernador sobre los costos y los fondos para financiar esta labor de investigación (espionaje a la alta escuela, en la misma zona de Londres donde vivieron dos James Bond y hasta el autor del personaje), Yunes soslayó la importancia del asunto. Y eso por elegancia, pues bien pudo haber atribuido los gastos de ese viaje, al dinero recuperado de los bienes innobles de la pareja Duarte Macías.

Hoy Karime debe estar con males gástricos. Si las televisoras con profusión y los diarios con extensión publican sus fotografías y divulgan sus imágenes en el escondite de Belgravia.

Pero Yunes no se quedará quieto. La cacería de Duarte y sus cómplices, familiares o no, es su gran leitmotiv. Por eso se publicó esto ayer en el Diario de Xalapa:

“…Aún faltan por ser detenidos y sometidos a la acción de la justicia muchos cómplices de Javier Duarte de Ochoa; varios de ellos están protegidos por el ignominioso fuero, pero pronto dejarán de tenerlo y la justicia podrá actuar con toda firmeza en su contra, afirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“Durante una conferencia realizada en Palacio de Gobierno en la cual no hubo espacio para preguntas, el mandatario estatal manifestó que el caso Karime Macías de Duarte es un claro ejemplo de lo ocurrido en Veracruz en los últimos 12 años:

“…Nadie merece abundancia a costa de la miseria de los veracruzanos”, dijo.

“Manifestó que actualmente están en la cárcel muchos de los cómplices de Javier Duarte y el propio Javier Duarte, pero que faltan muchos más que están protegidos por el ignominioso fuero; son diputados federales o locales, y pronto la justicia podrá actuar con toda su fuerza en contra de ellos…

“…Hay quienes piden que la justicia entre en veda electoral. No hay veda electoral para la justicia. En éste y otros casos la justicia no puede perder un solo minuto; se equivocan quienes lo piden”.

Nomás eso nos faltaba, entre el devocionario de Morena, el evangelismo del PES y la locura de Kim Il Sung, divulgada por Ramón Jiménez López (otro López), vamos camino a la locura.

