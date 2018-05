Atacan a Guerrero

Foro político. Por: Salomón García Gálvez.

No viven en esta entidad, generalmente radican en la Ciudad de México, pero desde la comodidad en el café, el hogar o la oficina, critican con toda la mala intención los hechos de violencia que se viven en Guerrero, para desprestigiar los destinos turísticos de esta entidad. Los visitantes nacionales le siguen teniendo afecto y amor a Guerrero.

Isabel Miranda de Wallace, defensora de derechos humanos, desde la Ciudad de México, como chiva en cristalería arremetió contra el gobierno en su conjunto tras observar desde su cómodo hogar los eventos de violencia sin ponerse a meditar que con sus declaraciones le hace daño al turismo, principal fuente de la economía y sustento de miles de familias. La violencia está focalizada; la espiral es latente, pero se combate.

Otros desafortunados actores de manera mal intencionada también expresan negativamente lo que ocurre en Guerrero, pero rehúsan opinar lo que acontece en otras entidades del país donde también se suscitan actos de violencia igual o peor que aquí.

Tras la emboscada contra policías estatales en costa grande donde seis uniformados perdieron la vida, han sido capturados presuntos responsables y enviados a prisión; de igual manera, un presunto sicario fue detenido en tierra caliente por participar en otra emboscada donde tres militares perdieron la vida a manos de una banda delictiva.

Los eventos de violencia ocurridos en los últimos días en Guerrero que han impactado a la opinión pública, son investigados por autoridades estatales y federales. El gobierno actúa pero la delincuencia trabaja sin descanso las 24 horas. Parece feroz combate: el bien contra el mal.

Uno de los actores protagónicos también es el Obispo Salvador Rangel Mendoza quien siempre tiene en su agenda como tema la violencia; hasta prevé elecciones difíciles en Guerrero por la “inseguridad”.

Al obispo le fascina salir en medios.

Rangel Mendoza, no profundiza sobre el origen real de la violencia mientras grupos defensores de derechos humanos de Chilapa le reprochan su olvido. No los recibe, no los ve, no los oye, los ignora.

Sin la espiral de la violencia el gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores tendría calificación cercana al diez, pero son eventos de sangre los que más impactan y han provocado la caída de mandatarios. Astudillo, encabeza un gobierno demócrata, plural, sensible y cercano a la gente. NO es ningún sátrapa o tirano.

AÑORVE EN CAMPAÑA; OTROS SIMULAN.

Quien sí realiza campaña de proselitismo para sumar adeptos que voten por su candidatura a senador de la República, es un político priista que le dicen “Chaparrito Cabròn” -Manuel Añorve-. Anda recorriendo el estado en busca del voto.

Otros aspirantes simulan, principalmente los del partido Morena, quienes solo esperan que el “efecto Peje” los favorezca pues están echados en la hamaca; que del cielo les caigan la diputación, el escaño, alcaldías y regidurías.

Con la experiencia de más de dos décadas en su andar por la política, el candidato a senador Añorve Baños ya le dio la vuelta al estado de Guerrero.

En cambio, otros aspirantes al Senado -El Toro sin Tuercas, por ejemplo- finge, se toma fotos en supuestas visitas -esporádicas- con la gente, sin mayor trascendencia.

La que está peor, es una peleonera candidata perredista a senadora, quien cínicamente plagia las mismas propuestas del gobernador Héctor Astudillo, como el tema de cultivos de amapola, aguacate y su comercialización. La señora va en tercer lugar en las encuestas y por su segunda derrota consecutiva.

Todavía no arrancan las campañas para alcaldes

En la entidad pero muchos webones, corruptos y oportunistas quienes compraron candidaturas, ya se frotan las manos, esperando que la gente vaya a urnas para verse favorecidos por el voto del “efecto Peje”.

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) a cargo de Nazarìn Vargas Armenta, debiera supervisar quiénes de los candidatos hacen real campaña de proselitismo como ordena la ley, para meter al orden a muchos farsantes, embusteros y corruptos que consiguieron candidaturas para fines personales y de lucro.

Varios mafiosos líderes de partidos políticos recibieron decenas y centenas de miles de pesos del IEPC, para gastarlos en supuestas campañas, pero estas brillan y brillarán por su ausencia. Pura falsedad y simulación. Al tiempo… Punto.

