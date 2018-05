Acapulco: Se calientan campañas

Foro político. Por Salomón García Gálvez.

Como si la espiral de la violencia fuera poca cosa en Acapulco, donde diariamente se registran asesinatos dolosos, ahora dos de los candidatos a la alcaldía del puerto –Ricardo Taja, priista, y Joaquín Badillo, perredista-, se enfrascan en mayúsculo escándalo que llegará hasta los tribunales. La arena política acapulqueña, está muy caliente.

Desde un principio, el candidato del Frente –PRD-PAN-MC-, Joaquín Badillo había sido denunciado de haber “comprado” la candidatura en diez millones de pesos; dinero que supuestamente fue entregado a la dirigencia nacional del PRD, cuyo maletín pasó por las manos de la Secretaria General del PRD, Beatriz Mojica, según revelación del ahora “priista” David Jiménez -sin- Rumbo.

Se presume que los destinatarios del “maletín millonario” fueron Los Chuchos -Jesús Ortega y Jesús Zambrano-. Llama la atención que durante la conferencia de prensa ofrecida por Joaquín Badillo, en primera fila estuvo uno de Los Chuchos, Ortega, con semblante de preocupación en la fotografía publicitada en medios. En el extremo, Mojica, también con rostro nervioso.

Y también sorprende que a escasas 48 horas del arranque de las campañas, uno de Los Chuchos, Zambrano, haya declarado que “hay dinero oscuro en la campaña del PRI en Acapulco”, y pidió a la PGR investigue.

Lo que pudo haber ocurrido en Acapulco, es que Los Chuchos analizaron detenidamente la radiografía política del puerto, tras el golpe de impacto que sufrió el Frente por la renuncia del suplente –de Badillo-, Alfredo Campos Tabares.

Calculadores, perversos y siniestros como son Los Chuchos, observaron encuestas, intención del voto y la caída del PRD en el ánimo del electorado -por el desastroso trabajo que hace el alcalde del puerto, Evodio Velázquez-. El PRD encabeza ese Frente, y es responsable de una posible debacle.

Lo más seguro es que Los Chuchos -dueños de la franquicia del PRD nacional- le hayan garantizado un triunfo al empresario de “seguridad” Joaquín Badillo, el cual se está esfumando por el crecimiento de la campaña del PRI en el puerto y la participación del ex gobernador Zeferino Torreblanca como candidato del PT, al igual que la aspirante de Morena, Adela Román. Ambos, dispersan el voto y podrían hacer perder al PRD y su Frente.

Los Chuchos, seguramente andan muy preocupados por lo que ocurre en Acapulco, mientras el ambicioso empresario Badillo, reclama lo hagan ganar a como dé lugar, porque no estaría dispuesto a perder diez millones de pesos que invirtió por adquirir la candidatura.

La codiciada “Joya de la Corona” no tiene precio, y será peleada palmo a palmo, cuerpo a cuerpo, por un PRI que está dispuesto a todo para sacar al PRD del palacio municipal de Acapulco. Si el PRI gana ese Ayuntamiento, Los Chuchos tendrían que devolverle sus diez millones de pesos al empresario Badillo.

A la conferencia de prensa, ni por chiste asistió el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Ángel, estuvo presente en el arranque de la campaña del empresario Badillo, a quien le regaló parte de su plus el pasado sábado; desde ese día no aparece en medios. Veremos si en días subsecuentes el ex mandatario estatal reaparece en el caliente escenario político del puerto.

Resulta “curioso” que a la conferencia ofrecida por el Frente que encabeza el PRD, Jesús Ortega, se haya trasladado desde la Ciudad de México al puerto, para presenciar acusaciones del candidato Badillo contra el aspirante Ricardo Taja, a quien señaló de ser “candidato de la delincuencia”. Ninguna prueba contundente aportaron los perredistas.

En contraparte, el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea, salió en defensa del candidato Ricardo Taja, a quien deslindó de acusaciones; al tiempo exigió que el aspirante del Frente –PRD-PAN-MC-, Joaquín Badillo, que presente pruebas pues de lo contrario “será denunciado ante la PGR”.

Huicochea, dijo que las acusaciones de Badillo “ponen en riesgo el proceso electoral de Acapulco”, y cuestionó que las denuncias que hace el Frente PRD-PAN-MC, es “porque su candidato (Badillo) va en cuarto lugar en preferencias en el puerto”.

El líder priista exhibió carta de antecedentes no penales del candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco Ricardo Taja, e hizo un llamado al PRD y al Frente a la serenidad y mesura.

Huicochea, hizo un deslinde del candidato del PRI a la presidencia de Coahuayutla, Eleazar Rodríguez, quien fue acusado por el líder estatal del PRD Ricardo Barrientos Ríos (sin pruebas) de “ser integrante de un grupo criminal”. No dijo cuál… Punto. salomong11@yahoo.com.mx