Donald Trump expulsa al reportero Jim Acosta

Este martes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expulsó al reportero Jim Acosta, de la CNN, de la sala de prensa de la Casa Blanca, luego de que éste preguntara varias veces su punto de vista sobre el tema de la emigración.

El periodista de origen cubano interrogó al mandatario sobre su polémico comentario acerca de las personas que llegaban a Estados Unidos provenientes de Haití, El Salvador y naciones africanas, a los que denominó “agujeros de mierda”.

Luego de una sesión de preguntas y respuestas de Trump y de Nursultan Nazarbayev, presidente de Kazajstán, el mandatario norteamericano dio las gracias a los periodistas por su tiempo. Entonces el reportero volvió a la carga: “Señor Presidente, ¿ha dicho usted que desea que más personas vengan de Noruega?”

Trump continuó dando las gracias y luego añadió: “Quiero que vengan de todas partes”. A lo que Acosta dijo: “Solo los países caucásicos o blancos, señor, o usted quiere que la gente venga de otras partes del mundo, la gente de color?”

Fue entonces que Trump lo señaló con el dedo y le dijo: “Fuera”.

El reportero escribió después en Twitter: “Lo que ocurrió me recordó a algo que vería en un país diferente. Ciertamente no en la Casa Blanca. Ciertamente no en los Estados Unidos”

No es la primera vez que el jefe de la Casa Blanca embiste contra la CNN, a la que ha acusado varias veces de emitir noticias falsas. En noviembre pasado pidió boicotear la cadena en su cuenta de Twitter y aseguró que lidiar con ella era una pérdida total de tiempo.