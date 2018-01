Plataforma petrolífera explota, deja 5 desaparecidos en EEUU

EEUU: Desaparecen 5 empleados por explosión

Estados Unidos. -Reportan en EEUU la desaparición de cinco empleados de una petrolera en Oklahoma tras haber explotado este lunes a causa de una fuga de gas, informan las autoridades.

Cinco trabajadores de una plataforma petrolera en Oklahoma han sido reportados como desaparecidos, luego de que este lunes se reportara una explosión de gas en la misma.

La plataforma es controlada por Red Mountain Operating Co, y según una portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pittsburg, no se ha podido confirmar por el momento si los cinco desaparecidos pudieran estar muertos o no.

La explosión ocurrió alrededor de las 9 a.m. (10 a.m. Este) mientras la compañía perforaba en un pozo nuevo, dijo Matt Skinner, vocero de la Comisión de Corporaciones de Oklahoma (OCC).