Fujimori enfrenta proceso por matanza de campesinos en 1992

Fujimori será procesado por la matanza de seis campesinos

Lima. -Expresidente peruano Alberto Fujimori será procesado por la matanza de seis campesinos perpetrada por militares en 1992, según determinó una Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer.

La Sala rechazó el planteamiento de su defensa, según el cual el ex mandatario estaba protegido en casos del indulto; que le dio en diciembre el presidente Pedro Pablo Kucyznski, cuando le faltaban por cumplir; 15 de 25 años de cárcel que se le impusieron por otras dos masacres.

“El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso no se le aplica el derecho de gracia; por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori; por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso”, indicó en Twitter el Poder Judicial.

En el caso Pativilca, conocido así por el nombre del distrito en el que se cometieron los asesinatos, en el departamento de Lima, la Fiscalía pide para el ex presidente 25 años de cárcel y una reparación civil de 500 mil soles (unos 155 mil dólares).

Ahora el tribunal debe determinar si el ex presidente enfrentará el juicio bajo comparecencia o si será encarcelado. La scalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas ex integrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.

“Lamento la decisión en el caso Pativilca”.

Pero, confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas; escribió en Twitter Keiko Fujimori, hija del ex gobernante y líder del mayor partido político peruano; Fuerza Popular.

Agregó que esta decisión judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud.

Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad.

El ex presidente, de 79 años, recibió un indulto humanitario por supuestos problemas de salud, pero la medida ha generado fuertes protestas; pues amplios sectores estiman que hubo una negociación política para la excarcelación.

En enero de 1992, miembros del Colina llegaron a Pativilca, secuestraron, torturaron y; asesinaron a seis hombres de entre 17 y 38 años, a los que creían subversivos, según han documentado.