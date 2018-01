ONU lanza guía en aeronaves para identificar casos de trata

ONU lanzará guía para identificar casos de trata en aeronaves

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lanzarán el próximo mes de marzo una guía que servirá para que las aerolíneas capaciten a su personal de cabina sobre cómo identificar casos de trata de personas en aviones.

“Si los tripulantes de cabina sospechan que hay un caso de trata a bordo de una aeronave, es necesario evaluar adecuadamente la situación antes de iniciar cualquier respuesta “, indica la publicación.

Entre los ejemplos que indica el documento se incluyen situaciones en las que un pasajero no controle su documentación o lleve documentos de identidad falsos, desconozca su destino final, no pueda expresarse directamente, o no tenga libertad de movimiento para separarse de los pasajeros que lo acompañen en la aeronave.

En caso de identificación de una víctima, se aconseja a la tripulación de cabina que siga una serie de procedimientos específicos de notificación, tanto si la aeronave está en aire o en tierra, y siempre teniendo en cuenta de no poner en peligro la seguridad de la víctima y de otros viajeros.