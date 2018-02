‘Niños con discapacidad no deben nacer’: extitular SEP Quintana Roo

Extitular SEP Quintana Roo; Marisol Alamilla Betancourt

La extitular SEP Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt se expreso de manera irracional, déspota y discriminatoria contra los niños con capacidades especiales (discapacidad).



“No deberíamos darles apoyos a niños discapacitados, es un gasto más que le quitamos a uno sano”.

Los pequeños con alguna mal formación o discapacidad no deberían ser admitidos a la sociedad; ya que no aportan nada, sino todo lo contrario, generan un gasto al cual no le veo beneficio.

Continúo siendo racista continúo con despreció las siguientes palabras:

“Estoy en contra de que el nacimiento de estos niños sea permitido, en primera no deberían permitir a los padres tener niños; con discapacidad si no pueden solventar los gastos para que los pequeños lleven una vida digna”.

Desde el pasado 2 de febrero Alamilla Betancourt se comporto como una mujer vulgar al hablar en una reunión de trabajo; con alumnos que buscan especializarse en impartir clases a personas especiales.

No queremos a un niño que no aportara nada en nuestra economía y que en su defecto nos provocara una perdida.

La extitular de Quintana Roo tenía motivos para hablar de este tema con los estudiantes.

Tenía el propósito de alentar a los jóvenes a estudiar otra carrera, mi labor principalmente; es que menos personas enseñen y cuiden a este tipo de enfermos.

ya que según menciona que gracias a su labor cada día se requieren menos maestros para estos niños que presentan alguna discapacidad; debido a que su mayor deseo es que no existan niños en malas condiciones.