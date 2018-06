Maestros vuelven a la CDMX

Ciudad de México. -El domingo 3 junio maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán partirán a la Ciudad de México, a realizar marchas, bloqueos y plantones.

Además, no descartan tomas de aeropuertos en otras ciudades, como parte del llamado paro nacional al que convocan, dijo José Luis Escobar, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El profesor detalló que la primera marcha será el lunes 4 de junio a las 10:00 horas, en la cual partirán de las estaciones del Metro Auditorio, Indios Verdes, Balbuena y Taxqueña rumbo a la Secretaría de Gobernación.

En donde instalarán un plantón. Escobar no descartó que los maestros realicen cierres de aeropuertos, así como plantones en las plazas públicas.

“Lamentamos que no haya diálogo, que no privilegien la política” en la Segob, en donde dijo, no retomaron el diálogo con la CNTE.

La disidencia magisterial llamó a un “paro nacional” por parte de sus agremiados, pues buscan que se derogue la reforma educativa.

Una de las apuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto, y por la cual se han manifestado a lo largo de todo el sexenio.