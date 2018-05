Joaquín Badillo no levanta ni con Aguirre ni Evodio

“Jacko…menzó” el naufragio; su suplente se va con Taja; el alcalde pide que lo apoyen para que continúe su “obra de progreso”; aunque sin propuestas, presumió el Jacko sus cualidades para gobernar: Morenito, chaparrito y cumplidor.

Un día después de que el PRI mostrara su poder de convocatoria al reunir a más de 18 mil simpatizantes que se dieron cita para manifestar el apoyo a su candidato, los tres partidos que van en una singular alianza, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano fueron insuficientes para al menos igualar en número a ese mar de gente.

Pese a que hace algunos años sobre todo los perredistas avasallaban con sus seguidores y fue insuficiente para impulsar a su abanderado, Joaquín Badillo Escamilla, cuyo suplente horas antes declinaba a favor de Ricardo Taja.

¿Será quizá que este nuevo panorama se deba precisamente a esa alianza entre partidos de izquierda y uno de derecha y que fue duramente criticada al punto de provocar que figuras reconocidas del Sol Azteca renunciaran a su militancia por sentirse traicionados en sus principios?

¿Tal vez porque el actual candidato no tiene arraigo ni se identifica con los tres partidos que lo postulan pues en la contienda electoral igual buscó la Alcaldía pero esa vez por el Partido Verde?

¿O acaso se deberá a que los últimos gobiernos de izquierda, ya sea perredistas o de Movimiento Ciudadano defraudaron la esperanza que se le había depositado en ellos y los deficientes servicios y actos de corrupción persisten?

Morenito y cumplidor…

Al dirigirse ante quienes acudieron a su arranque de campaña, Joaquín Badillo prácticamente careció de propuestas más allá de autodefinirse como experto en seguridad porque maneja una empresa que se dedica a esa actividad.

Como si vender limones en el mercado hicieran a uno un experto en la producción y comercialización de cítricos, pero eso sí presumió sus principales cualidades: Chaparrito, morenito y cumplidor. Suficiente para ser presidente municipal. ¿Será?

Fue lo más rescatable del discurso de Joaquín Badillo, quien no se observó con seguridad al hablar tal vez desencanchado por la falta de identificación con los colores que ahora representa, o tal vez porque aún se encontraban en su mente las imágenes de un día antes con la calle principal de la zapata colmada de priistas y sabe que esta elección no será tan fácil como las anteriores.

Las porras de Aguirre

Flaco favor le hicieron además a Joaquín Badillo con la presencia del ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero para echarle porras cuando éste sigue cargando con la sombra de los 43 normalistas desaparecidos, tanto que se vio obligado a renunciar a sus aspiraciones políticas hace unos meses a causa de la presión a través de protestas y reclamos públicos que amenazaban con hacerse más drásticos.

Pensaron que siendo Acapulco el ex mandatario no sería cuestionado en su apoyo por parte de familiares de los normalistas, por lo que se atrevieron a pedirle su reaparición política, o planearán también llevarlo a que respalde a los candidatos en Iguala, por ejemplo?

Evodio quiere sucesor de su “progreso”

Qué decir del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, quien exhortó a los presentes a dar su voto a “Jacko” para que éste pueda continuar con su “obra de progreso”, con sus grandes obras sociales, con su apoyo a las unidades habitacionales, con su rescate de la imagen urbana de la zona turística… En fin, que llegó un momento en que uno tuvo que preguntar a qué municipio se refería porque no parecía que fuera este Acapulco.

Un Acapulco donde los reclamos por los ineficientes servicios públicos no han cesado, agua potable, alumbrado y recolección de basura principalmente.

Un Acapulco donde los índices de homicidios dolosos lo han llevado a ser considerado como la ciudad más violenta del país y entre las principales del mundo.

Y un Acapulco donde las obras se realizan abriendo calles a diestra y siniestra sin planeación y sin importar la afectación a comerciantes.

¿A esta obra se refiere el alcalde que se debe dar continuidad o no será más la desesperación que luego cunde en gobernantes que van de salida ante posibles auditorías a su administración?

Tal vez sea que la continuidad sea en la privatización de calles como se la ha denominado a la colocación de los polémicos parquímetros.

“Jacko…menzó” el naufragio

Como si faltara algo más, horas antes de que el morenito cumplidor iniciara su campaña rumbo a la Alcaldía, su compañero de fórmula, quien iba como su suplente, Alfredo Campos Tabares, declinaba a favor del priista Ricardo Taja Ramírez ante la poca valoración, dijo, se le ha dado a sus 17 años de militancia perredista, como si fuera un reclamo por la postulación de alguien que sin arraigo estuvo por encima de los verdaderos hombres de izquierda.

“Jacko..menzó” el naufragio, dejaron escapar en alusión al juego de palabras que Joaquín Badillo hace con su nombre y que esta vez no pudo levantar, y no porque en su acto proselitista no haya reunido un buen número de gente, no.

Si no porque el panorama dista mucho de esa aplanadora amarilla, de esa seguridad que los hacía decir que si ponían un chango como candidato, por ese mismo chango la gente votaba. Ahora parece que tendrán que hacer changuitos para que esta vez los votos le favorezcan.