Sector automovilístico desarrollará coche eléctrico

Coche eléctrico, será lanzado por un prestigioso fabricante de carros

Prestigiosa compañía italiana de automóviles lanzará su primer coche eléctrico deportivo, con el fin de competir en el mismo mercado que la firma estadounidense de otro fabricante.

Muchos afirman que el sector automovilístico podría cambiar radicalmente en menos de lo que pensamos, no solo por la creación de tecnologías de conducción autónomas que representan una solución para el sector del transporte, sino también por la carrera que actualmente se está viendo en el sector de los coches eléctricos.

Según un reporte de Bloomberg, informó que ha sido corroborada por el propio fabricante durante una reunión de los principales actores de este sector en el Salón del Automóvil de Detroit.

Debido a que Tesla ya está desarrollando su Tesla Roadster, Ferrari deberá esforzarse por estrenar su coche eléctrico antes del 2020, si desea adelantarse a la empresa de Elon Musk. Esto quiere decir que seguramente Ferrari ya está trabajando en su primer ejemplar impulsado solamente por baterías, un verdadero hito en la escudería más prestigiosa de todos los tiempos.

El hecho de que Ferrari revele esta información, pone en evidencia el enorme crecimiento e influencia que la tecnología de los coches eléctricos ha tenido en el mundo recientemente. Recordemos que hace apenas algunos años, la propia Ferrari descartaba totalmente la posibilidad de fabricar uno de estos coches.

Además de la confirmación del lanzamiento del primer coche deportivo eléctrico, el CEO de Ferrari, Sergio Marchionne, dijo que la firma lanzaría su primer coche todoterreno, que promete ser el más rápido que se ha visto hasta la fecha.

No queda duda que se trata de un excelente cambio de paradigma en el sector automovilístico, no solo por los gustos del consumidor, sino porque demuestra que si las grandes firmas no se adaptan a los cambios tecnológicos que la humanidad está experimentando, simplemente morirán en el tiempo.