Síndico priista exhibido con líder criminal en Chilpancingo

Chilpancingo: Exhiben a Hernández Gómez con líder criminal

Chilpancingo, Gro. -Síndico priista de Chilpancingo, Miguel Ángel Hernández Gómez es exhibido con presunto líder criminal por medio de una fotografía que se viralizo a través de las redes sociales.

A través de las redes sociales se difunde una imagen donde aparece el encargado de la seguridad pública de Chilpancingo, Hernández Gómez, junto a Marco Antonio Salgado Pineda, alias “El Carioca”, señalado por el ex-dirigente de la guardia comunitaria del FUSDEG, Salvador Alanís, como líder del brazo armado de un grupo delictivo que opera en el valle de El Cotito, zona rural de Chilpancingo.

Esta franja de la entidad, ubicada en la región Centro, es controlada por el cártel del Sur, junto al grupo de autodefensa de la UPOEG y la banda de Los Ardillos, donde “El Carioca” funge como jefe de una estructura de sicarios que han sembrado terror y muerte en la zona, indicó Alanís en entrevista con el diario El Sur, en febrero pasado.

A principios de diciembre pasado, el priista Miguel Ángel Hernández Gómez admitió que había cobrado 450 mil pesos por concepto de pago retroactivo adicional a su salario, argumentando que se trataba de recursos que utiliza para promocionar su imagen a través de obra pública en las comunidades.

“En los dos años de la administración municipal no me dieron obra pública; en el programa de planeación de obras del ayuntamiento, he realizado gestoría social directa como lo hacen también; los diputados locales y mis compañeros del cabildo”, justificó en ese entonces el funcionario sin explicar el argumento legal de la percepción extraordinaria.

Violencia en Chilpancingo

Mientras, las familias de los dos jóvenes detenidos por la policía municipal y posteriormente encontrados ejecutados esta semana al norte de la capital, exigieron justicia, así como un alto a los niveles de corrupción gubernamental que han provocado los niveles de violencia en el estado.

Se limitan los integrantes del cabildo capitalino emitir un comunicado donde anuncian “su respaldo” a las acciones del gobierno estatal y federal, quienes tomaron el control de la seguridad en Chilpancingo.