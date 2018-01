Niño con autismo desaparece en Ciudad Juárez, Chihuahua

Ciudad Juárez: Niño desaparece y lo buscan por aire y tierra

Lo buscan por aire y tierra al desaparecer en Ciudad Juárez, Chihuahua de la colonia Riberas del Bravo; se trata de James Martín Camacho Padilla, de siete años quien padece autismo.

“No vamos a dejar de insistir y seguir buscando por todos estos sectores hasta que tengamos ya algo en concreto, algo claro que fue lo que realmente paso”, señaló Efrén Matamoros, director de Protección Civil de Ciudad Juárez

“Estamos pidiendo ayuda, si alguien lo ve, lo conoce o si lo han visto, nos pueden llamar por favor”, dijo Hugo Camacho, padre de James Martín.

James Martín, es un niño con trastorno del espectro autista, ciudadano de Estados Unidos, quien se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que su padre fue deportado por vivir ilegalmente en ese país.

Salió de su casa el 21 de enero poco después de las cuatro de la tarde y ya no se supo más de él.

Vestía una chamarra a cuadros de color negro y azul, un pantalón negro y tenis blanco con negro.

“El niño abrió la puerta y se salió, ahí al momento que el niño se percata que no está, nos habla y nosotros llegamos luego luego aquí, no duramos ni un minuto para llegar, pero ya no lo localizamos, empezamos a buscar por todas las calles, a preguntar casa por casa, pero no tuvimos buenas noticias, no dimos con él”, compartió Verónica Lozano, pareja del padre de James.

Autoridades realizan operativos de búsqueda en la colonia donde desapareció el menor. Se han extendido en el canal de aguas residuales de la ciudad, donde bomberos y rescatistas realizan recorridos en busca de algún indicio.

Activan Alerta Amber

“Ya tenemos una lancha para venir por el canal de aguas negras y revisar palmo a palmo, metro a metro este lugar”, afirmó Efrén Matamoros, director de Protección Civil de Ciudad Juárez.

“Hasta el momento, continua el rastreo por parte de las autoridades municipales, estatales, así como federales, así mismo bomberos y Protección Civil, bueno por parte de la Fiscalía zona norte, continúan con las investigaciones en torno al menor”, indicó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía de Chihuahua.

James Martín, es hijo de la ciudadana estadounidense Teirasa Mower, quien se encuentra en Estados Unidos.