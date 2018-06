Mujeres migrantes sufren criminalización

Ciudad de México. -El informe de la Universidad Iberoamericana (UIa) presentó; “Criminalización de mujeres migrantes, análisis de seis casos en la frontera sur”.

Desde el pasado miércoles, Rosario Noriega, Guadalupe Pérez y Santa María Rosales ofrecieron su testimonio y exigieron el reconocimiento de su inocencia y la reparación por el daño que sufrieron.

Guadalupe Pérez, originaria de Guatemala, denunció: “Autoridades me levantaron un falso para detenerme. Me hicieron firmar papeles en blanco y me quitaron 10 mil pesos en ese momento. Violaron todos mis derechos. Vengo arrastrando el dolor de haber estado en la cárcel”.

Como el caso de la maestra Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, y Denise González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos, ambas de la UIa.

Además, Sofía de Robina, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y Rita Robles, del Centro Fray Matías de Córdova, explicó cuál es el contexto regional en la frontera sur que dio pie a la criminalización de las mujeres.

En cuanto, a las condiciones de violencia y discriminación que derivaron en la fabricación de delitos en contra de las mujeres migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la frontera sur de México, ya que han tenido que abandonar sus lugares de origen debido a la pobreza y violencia generalizada.