Monja abandona colegio en Chilapa tras asesinato de familia

Chilapa; abandona colegio en Morelos

Una monja del colegio Morelos en Chilapa abandona por miedo la ciudad tras ser informada del asesinato de su padre y hermana en La Montaña baja, dijo el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.

Dio a conocer que la mujer estaba como responsable de la institución pero renunció a su puesto al descubrir; que los cuerpos hallados de su familia en esta zona habían sido desmembrados.

Personal que apoya al religioso confirmó que por el momento suspenderá entrevistas con medios de comunicación; porque el gobierno del estado le pidió una tregua mediática en tanto se realiza la reunión que se tiene programada con el gobernador.

El obispo en la misa que ofreció en la catedral reveló que tiene problemas para conseguir un nuevo responsable de la instalación;, donde la monja estaba realizando un excelente trabajo.

Sin embargo, en las 15 bolsas donde encontraron restos de siete personas desmembradas; se encontraban el padre y la hermana de la religiosa y esto la obligó a huir de la entidad.

“Yo estuve con ella hace dos días en la Ciudad de México y; me dijo que ya no va a regresar a Chilapa para dirigir el Colegio y; estoy preocupado porque no he podido encontrar otra persona que pueda atender a muchos niños que están en este colegio”.

Durante la misa, Rangel Mendoza nuevamente se refirió al asesinato de los sacerdotes Iván Añorve y Germain Muñiz García en Taxco el pasado lunes.

Asimismo, expresó: “Estoy dolido porque las autoridades han utilizado la difamación para justificar su ineficacia”.