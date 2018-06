López Obrador candidato de ‘Juntos haremos historia’

“Ya ganamos, falta nada más votar y cuidar que no nos hagan fraude”, expresó con confianza, Félix Ramírez Rodríguez, coordinador del Cuarto Distrito Federal de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Durante la toma de protesta del Comité Estatal y coordinadores distritales de dicha asociación y a la que asistieron más de 500 integrantes.

Explicó que su misión será cuidar las secciones el primero de julio en favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia.

Reiteró la confianza que tienen en el triunfo en la contienda por la Presidencia de la República, sin embargo exhortó a no caer en el exceso de confianza.

“No podemos dar por hecho el triunfo porque no es nada más ir a votar”.

Si vamos a votar y descuidamos la casilla es ahí donde se pueden meter las personas que se dedican y que son expertas en realizar los fraudes electorales, dijo.

Puso como ejemplo el Estado de México donde “ya se vio el fraude, jurídicamente no lo pudieron echar abajo esa impugnación porque precisamente los compañeros se fueron a celebrar antes de (tiempo)”.

Explicó que ellos están coordinados con un comité nacional, de ahí vienen los comités estatales, en este caso en Guerrero lo encabeza el maestro Mauro Oyorzábal Gómez y de ahí siguen las coordinaciones distritales.

La misión específica es poner un compañero previamente capacitado “para que no sea sujeto de algún soborno o que lo quieran quitar de la casilla”.

Para que esté vigilante de que de manera legal se lleve a cabo el proceso electoral desde el inicio, durante y después del cierre de las casillas el día de las elecciones.

Aclaró que ellos son un equipo de trabajo sin afiliación partidista, pero que coinciden con el proyecto de nación que encabeza:

Andrés Manuel López Obrador.

Es por eso que nosotros de manera voluntaria, con convicción, con blindaje anticorrupción hemos decidido participar con la coalición “Juntos haremos historia”.

Porque el sistema de cosas actualmente requieren que actuemos para hacer que el gobierno y los gobernantes sean diferentes.

Finalmente, recalcó que la elección ya está ganada, “lo dice el pueblo, pero es por eso que Redes Sociales Progresistas está participando de manera voluntaria con convicción, de manera centrada, fuerte y con el principio de no robar, no mentir, no traicionar y sobre todo no corromper”.

En el evento estuvieron presentes el maestro Rafael Ochoa Guzmán, coordinador nacional de RSP; Zeferino Torreblanca Galindo, candidato a presidente municipal de Acapulco, y Javier Solorio Almazán, candidato a primer síndico y representante de Adela Román Ocampo, candidata a presidenta municipal de Acapulco por Morena.

En un ambiente de alegría, entusiasmo y compromiso se tomó protesta como coordinador en el estado de Guerrero al maestro Mauro Oyorzábal y a Félix Ramírez Rodríguez como coordinador del IV Distrito Federal así como al maestro Abundio Maganda Cortez como coordinador del IX Distrito.

Por: Margarito Toledo