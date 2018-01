Fallece fémina hospitalizada por mitin de Coyoacán

Coyoacán: Martha Patricia Reyes muere en hospital

Hoy viernes falleció Martha Patricia Reyes, la simpatizante de Morena en un mitin de Coyoacán en la Ciudad de México, al parecer debido a un problema de salud relacionado con la agresión desatada contra un evento de precampaña de Claudia Sheinbaum en Coyoacán atribuida a perredistas.

De acuerdo con una publicación en Facebook de Gerardo Villanueva, militante de Morena en la capital, Martha Reyes “sufrió una hemorragia cerebral a consecuencia de shock que sufrió ante la agresión de los porros del PRD”.

Otro usuario de Facebook, Ulises Sáenz, transmitió en vivo los momentos posteriores al ataque y en su emisión mencionó que una mujer “a punto de sufrir un infarto” estaba siendo trasladad en una ambulancia a un hospital.

El procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, afirmó en entrevista con varios medios que “al parecer es un tema de un padecimiento de presión, que la presión la tenía alta y eso provocó un problema en el cerebro”.

Garrido añadió que no existe una denuncia por este hecho en particular y que no le fue notificado a la Procuraduría porque “no es un hecho violento (…) es un tema de un padecimiento natural“.

Por otra parte políticos del PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional han afirmado que Martha Patricia Reyes fue golpeada. Incluso el senador Alejandro Encinas dijo que la mujer fue hospitalizada debido a cohetones que se lanzaron.