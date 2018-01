Centros comerciales de Acapulco siguen vendiendo roscas

Venta de roscas de reyes en centros comerciales de Acapulco

La venta de roscas de reyes continúa en los centros comerciales, a pesar de lo ocurrido con el restaurante Sanborns Café ubicado en la Avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco.

La Comercial Mexicana, ubicada en la calle Emiliano Zapata, también sigue vendiendo la rosca de reyes, desde ayer se pudieron observar más de 20 cajas de roscas.

Se detuvo la venta de pan dulce en el centro comercial debido a que no se han vendido todas las roscas sobrantes.

Desde el 30 de diciembre inicio la venta de las cajas de reyes al consumidor.

El 6 enero de 2018 se denunció el centro comercial, tras la venta de roscas de reyes, se confiscaron 80 de ellas, por no contar con la fecha de caducidad.

Asimismo, Profeco acudió a la instalación para colocar los sellos de restricción.

Según la Profeco realizó un operativo de recorrido y vigilancia por el Día de Reyes, anunciando que se vestirían las demás tiendas para evitar la venta de roscas dañadas.

La tienda recibirá una sanción económica después de que termine el periodo de las pruebas, también vamos a revisar las demás sucursales, detalló.

El delegado mencionó que desde el jueves comenzó una operación para revisar el aumento del precio de la gasolina, así como para monitorear las tortillerías, ya que algunos empresarios tortilleros argumentan que por el incremento del combustible subieron sus precios.

Por otra parte, reiteró que se han suspendido los estacionamientos de los supermercados Bodega Aurrera Costera, Sam’s Club y Walmart por no contar con reloj checador o no tenerlos calibrados, así como por no tener los precios a la vista.