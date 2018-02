Identifican cinco cadáveres por ADN en Chilpancingo

Chilpancingo; Entregarán cadáveres identificados

Guerrero. -Semefo de Chilpancingo, identificó cinco cadáveres mediante el ADN, por ahora serán entregados a sus familiares, los restos los extrajeron de unas fosas clandestinas cerca de Chichihualco.

El pasado lunes en Guerrero dio inició la toma de nuevas muestras para identificar a los más de 700 cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Semefo de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.

Margarita López, una activista que trabaja con los colectivos de familiares de desaparecidos, dio a conocer que el próximo 16 de marzo, se entregará un cuerpo a sus familiares que ya lo reclamaron y han cumplido con todos los trámites para que les entreguen los restos.

Otro cuerpo será devuelto a sus familiares el 30 de marzo y este en particular tiene la característica de que por su desaparición no existe una denuncia formal, debido a que los familiares no confiaron en las autoridades.

De los otros tres cuerpos que ya fueron identificados, aún no se ha podido contactar a sus familiares, por lo que no se tiene la fecha en que serán entregados.

La activista Llamó a todos los que tengan un familiar desaparecido, a que acudan a que les realicen la toma de muestras genéticas, en las instalaciones del centro de salud de la Alameda, ya que las muestras que se recaben serán comparadas con las muestras de cuerpos que se encuentran en los Semefos de todo el país y que están en la base de datos que tiene la policía federal en su división científica.

Dejan 60 muestras de ADN en el centro de Salud de la Alameda

Insistió en que este método ha ofrecido buenos resultados para identificar a los cuerpos que son recuperados de fosas clandestinas que inicialmente van a parar en los semefos, pero lo primordial es que los restos lleguen a sus familias y no se queden en fosas comunes.

“Lamentablemente las autoridades estatales no han tenido la capacidad de procesar la información genética de los restos que se localizan en las fosas clandestinas y su respuesta a este problema ha sido la creación de panteones ministeriales, sin embargo para las familias lo que se demanda es respuesta y que los cuerpos sean devueltos a sus familiares”.