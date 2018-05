Astudillo; FGE investiga asesinato de 9 personas en Tixtla

Astudillo Flores afirmó que realizar investigaciones contra los ejecutados en el libramiento

Chilpancingo, Guerrero. -Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, afirmó que los señalamientos realizados por la Fiscalía General del Estado contra los nueve hombres levantados y ejecutados en el libramiento a Tixtla, a quienes se les atribuyó ser vendedores de productos presuntamente robados, son parte de las investigaciones.

Consultado sobre la postura de los familiares de las víctimas quienes afirman que el gobierno del estado las está criminalizando, el gobernador respondió que el señalamiento es una línea de investigación, y lamentó que las familias se sintieran ofendidas, pero insistió que es parte de las averiguaciones.

A pregunta de reporteros sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales para atender el problema de violencia en el estado y los saqueos de dos tiendas en Arcelia sin que el Ayuntamiento interviniera, dijo que se instaló una operación de seguridad en dicha ciudad y convocó nuevamente a las instancias a que cumplan con sus responsabilidades y también en la prevención.

“No coloco nombres, no coloco algo en específico porque tampoco quiero que después de los problemas que tenemos estemos haciendo señalamientos que sin duda no van a resolver nada. El problema es de fondo, el problema es la existencia de la delincuencia organizada que pega en una región o en otra, no es un problema local como yo he dicho”, expresó.

Y agregó que su insistencia en que se cumpla con las responsabilidades está sustentada en que las participaciones, auxilios y apoyos siempre son por parte del Grupo de Coordinación Guerrero, y que se requiere de un esfuerzo mayor por parte de las diversas instancias.