Matan en su casa al aspirante del PRI por la alcaldía de Atoyac

Atoyac: Adolfo Serna Noguera muere en su casa

Chilpancingo, Gro. -El aspirante a la candidatura del PRI, Adolfo Serna Noguera fue asesinado frente a su domicilio en las últimas horas de 2017; iba por la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande.

Autoridades de seguridad informaron sobre el deceso, anteriormente el policía local, añade que alrededor de las 20:45 horas, el 31 de diciembre el empresario del ramo de la construcción fue sorprendido cerca de su domicilio quedaron ocho castillos percutidos de arma .9 milímetros.

Serna Noguera era uno de los dueños de la empresa constructora Papanoa y, de acuerdo con testimonios, tenía dos años de haber regresado a Atoyac después de haber participado en la campaña de Damaso Pérez Organes, actual alcalde.

Fue parte de la estructura de los jóvenes del tricolor y era considerado como uno de los aspirantes con más presencia para logar la candidatura a la alcaldía, la cual también la busca la diputada local Ángeles Salomón.

El día de su muerte, escribió en su Facebook un mensaje para la unidad del PRI para la próxima elección en la entidad.

El dirigente del PRI en Guerrero, Heriberto Huicochea, pidió el esclarecimiento del crimen y; exhortó a los aspirantes a cargos populares a esperar los tiempo electorales y así no exponerse antes de tiempo.

El 28 de diciembre fue asesinado el presidente municipal de Petatlán, también en la Costa Grande, Arturo Gómez Pérez, cuando se encontraba departiendo con amigos en una pozolería.

En octubre de 2015, iniciaron las administraciones municipales, al pasado diciembre, en Guerrero han sido asesinados 20 políticos (dos de ellos alcaldes en funciones); uno está secuestrado y otros dos están desaparecidos.

Inicios del gobierno de Soto

Además de Arturo Gómez, hace más de un año Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, en Tierra Caliente, fue emboscado por un grupo armado en los límites de Guerrero y Michoacán.

Desde el inicio de su gobierno Soto denunció amenazas de muerte por no entregar parte del presupuesto municipal y en abril de 2017; fue secuestrado el alcalde de Alcozauca, el priísta Nicolás Diego Herrera por un grupo armado.

Otros aspirantes a las alcaldías ejecutados:

Miguel Ángel Salmerón priísta de Chilapa; el priísta Jesús de la O, de Acapulco; Zitlala, Dagoberto Domínguez Acevedo; en San Miguel Totolapan, el perredista Roberto García García; de Tecpan, Víctor Manuel Camacho, de Morena, y de Acapetlahuaya, el perredista Octavio Arrellano. También fueron ejecutados los ex alcaldes de Pungarabato, Eli Camacho Goicochea; de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri; de Acapetlahuaya, Roger Arrellano, y de Tecpac, Crisoforo Otero.

Los asesinados eran del PRD

Balas asesinas contra aspirantes y ex abanderados ocurridos desde hace un mes contra el ex candidato a la alcaldía de Quechultenango por MC, Arturo López Solano, quien buscaba ser otra vez el abanderado; y el ex candidato del PRI a la alcaldía de Zumpango, Francisco Torres.

Grupos armados asesinan a nueve alcaldes durante 2017 en la República Mexicana: dos de Puebla y Veracruz, uno de Colima, Oaxaca, Michoacán y Chiapas; por último en Guerrero.