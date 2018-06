Adela Román donara para la educación en adultos

Acapulco, Gro. –La candidata Adela Román Ocampo afirmó “donare el 50 por ciento de mi salario”, afirmó la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia.

El recurso será utilizado para la educación, desarrollar obras sociales e implementar casas de día para adultos mayores, pues dijo “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, esto al finalizar el recorrido por el mercado de la colonia 20 de noviembre, conocida también como La Cima.

Román Ocampo aseguró que todos los candidatos de Morena, donarán el 50 por ciento de su salario, con el objetivo que la sociedad tenga mejor calidad de vida y el recurso pueda ser canalizado en áreas donde más se requiera.

Ante la desilusión de los ciudadanos que afirmaron ya no creer en los políticos, la abanderada de Morena-PES manifestó que es una reacción de la inconformidad, reflejo de la corrupción, impunidad e injusticia que impera en el país, sin embargo, expuso que “no todo está perdido” y que es momento de dar un giro completo a la política en Acapulco para demostrar a la sociedad que hay mucho qué hacer y qué rescatar.

“La gente tiene razón en ya no creer en los políticos”

Pero, yo les comento que Morena es una esperanza real, verdadera, que nosotros no vinimos con la demagogia de prometer y no cumplir, mi corto paso en los cargos de elección popular creo que no di el 100, di el mil por ciento y todos los apoyos que recibía uno en esos cargos, la dieta famosa que tenían los diputados y ediles, la canalicé siempre a realizar la obra que teníamos que hacer, apoyos en muchos aspectos a la gente, ya que uno se convierte en gestor y promotor.

Respecto a la seguridad que brinda el gobierno del estado a los candidatos, que hasta el momento suman 25 personas, Adela Román señaló que sus custodios son las personas que la acompañan, que son su equipo de campaña y brigadas. Al gobernador le dijo que “debería preocuparse y ocuparse de brindar seguridad a toda la sociedad guerrerense” y descartó que haya sido amenazada, pero dijo que sí ha habido situaciones desagradables alrededor de su campaña como disparos.

“Yo sigo protegida por toda la gente que ves, compañeros y compañeras que tienen fe y confianza en este proyecto, hasta ahorita yo mentiría si digo que me han amenazado, no me han amenazado, pero sí ha habido situaciones desagradables, como disparos o que tiraron un encostalado, cosas de esas…”

Acapulco es un pueblo muy lastimado”.

Adela Román hizo un llamado al gobernador Héctor Astudillo para que pongan mayor cuidado en el tema de la seguridad y cese la “política de terror” obligando a la gente a vivir con miedo para evitar que salgan a emitir su sufragio en las elecciones del primero de julio.