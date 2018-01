Fallece vocalista de The Cranberries, Dolores O’Riordan

Vocalista irlandesa muere repentinamente a los 46 años

La cantante irlandesa, Dolores O’Riordan, de la banda de rock The Cranberries, falleció este lunes en Londres (Reino Unido) a los 46 años de manera repentina, informaron medios locales.

Un comunicado de su representante indicó: “La cantante irlandesa Dolores O’Riordan ha fallecido en Londres este lunes de forma inesperada”

En redes la noticia se volvió trending topic rápidamente:

Vida artística:

Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton (Limerick, Irlanda, 1971) entró a la banda The Cranberries en 1989 y consiguieron el éxito mundial en los años 90 gracias a discos como No Need to Argue>.

En 2004, el grupo decidió separarse y O’Riordan comenzó una meteórica carrera en solitario en 2007. 2009 fue el año de la primera reunión de la banda y el pasado mes de mayo habían cancelado la gira de su último álbum, Something Else, debido al estado de salud de la cantante por razones médicas.