Acusan a Steven Seagal de violar a mujer en 1993

Steven Seagal acusado de violador

Mujer aspirante a actriz acusa a Steven Seagal de haberla violado en una fiesta tras la filmación de “On Deadly Ground” (“Terreno salvaje”).

Alega que el actor la desvistió y atacó en la cama de él, mientras ella veía una foto de la esposa de Seagal en la mesa de noche.

Regina Simons calificó el ataque como “muy predador, muy agresivo y traumatizante”, durante una entrevista transmitida el viernes en “Megyn Kelly Today”. Ella tenía 18 años en ese entonces.

El abogado de Seagal no respondió de inmediato llamadas en busca de comentarios.

Simons dijo que le sorprendió saber que era la única invitada a la fiesta de Seagal de 1993 para celebrar el final de la filmación, en la que había trabajado como extra. “Antes de que me diera cuenta él estaba encima mío y no me pude mover”, dijo. Agregó que sintió que se congeló y que “me salí de mi cuerpo”.

Durante el presunto ataque, Simons dijo que recuerda haber visto una foto de Seagal y “la señora de ‘Weird Science’”. En ese entonces Seagal estaba casado con Kelly LeBrock, estrella de la película de 1985 “Weird Science”.

Otras mujeres han acusado a Seagal de violencia sexual. Jenny McCarthy dijo que el astro del cine de acción la acosó sexualmente durante una audición de 1995, mientras que Portia de Rossi denunció que Seagal se abrió los pantalones durante una audición.

Vocero de Seagal desmiente acusaciones de McCarthy a The Daily Beast. McCarthy contó la misma historia a Movieline en 1998.