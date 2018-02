Acusan a Robert Wagner por muerte de Natalie Wood

Sospechan de Robert Wagner de la muerte de su esposa

El actor Robert Wagner, principal sospechoso de la muerte de su exesposa Natalie Wood, indican las autoridades de Los Ángeles.

Lo señalan como una persona de interés dijo el teniente del departamento del alguacil del condado, John Corina, de 87 años,.

La investigación del asesinato de Wood en 1981 volvió a reabrirse el caso en noviembre de 2011.

Según CBS, que emitirá el próximo sábado Natalie Wood: Death in Dark Water dentro de su espacio de investigación 48 Hours, Wagner se ha negado a hablar con los investigadores desde la reapertura del caso.

Wood conmocionó al mundo al aparecer el 29 de noviembre de 1981, a los 43 años, ahogada en las proximidades de la isla californiana de Santa Catalina, donde pasaba el fin de semana junto a su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken.

La investigación en su momento determinó que Wood, después de haber bebido en exceso y de una discusión con Wagner, quiso dejar el yate en el que se encontraba.

Según esa versión, la actriz intentó subirse en un bote de goma pero se cayó al agua y se ahogó, puesto que no sabía nadar.

Los investigadores en un principio dictaminaron que su fallecimiento se debió a un ahogamiento accidental, si bien en 2013, tras la reapertura del caso, matizaron que se debió a un “ahogamiento y otros factores indeterminados”.

Natalie Wood participó en filmes legendarios como Rebel Without a Cause (1955) y Splendor in the Grass (1961).