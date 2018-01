Muere Mark Salling, actor de Glee en río Los Ángeles

Mark Salling, era actor de ‘Glee’

El actor de 35 años, Mark Salling, se declaró culpable de posesión de pornografía infantil, fue hallado muerto este martes y se sospecha de un aparente suicidio.

El occiso perteneció a la serie de Glee, su cuerpo fue hallado en un río Los Ángeles, cerca de donde residía. Los primeros reportes indican que apareció ahorcado.

El actor estaba esperando la sentencia después de declararse culpable de posesión de pornografía infantil, las autoridades encontraron más 50.000 imágenes de menores de edad.

Se estimaban entre 4 y 7 años de sentencia como parte de un acuerdo. Afirman, medios estadounidenses señalan que el actor ya había intentado quitarse la vida anteriormente.

Mark Salling nació en Dallas, Texas el 17 de agosto de 1982. Era el menor de dos hermanos.

Su madre, Candy, era secretaría en una escuela, y su padre John Robert Salling Jr, contador.

Fue educado en casa a una edad temprana, y posteriormente asistió a la Escuela Cristiana Providencia. También asistió a la Academia Militar Culver, aunque no se graduó.

Durante la secundaria fue miembro del equipo de lucha libre y del equipo de baloncesto del instituto Lake Highlands, donde se graduó en 2001.

Después de graduarse en la escuela secundaria, asistió a la Academia de Música de los Ángeles, en Pasadena, California.

Salling actuó en películas como Children of the Corn IV: The Gathering y The Graveyard. Además, actuó en un episodio de Walker, Texas Ranger.

El interpretó el papel de Puck en la serie Glee de la cadena estadounidense Fox.