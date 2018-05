Exmodelo salta con su hijo de 7 años y mueren

Stephanie Adams, exmodelo de Playboy se hospedo con su hijo en el piso 25 de la suite Gotham Hotel tras la disputa que mantenía con su ex-esposo Charles Nicolai.

Cerca de las 8:15 horas del viernes la mujer salto desde el edificio con su pequeño; perdiendo la vida al golpearse con un balcón del segundo piso.

En conferencia de prensa dijeron oficiales que el cuerpo de Adams y Vincent estaban en el patio trasero del hotel.

Estuvo casada con el quiropráctico de Manhattan llamado Charles Nicolai.

De acuerdo con un perfil hecho por el New York Post en 2013, Adams para ese entonces había escrito más de 25 libros de autoayuda, tenía una compañía de productos de belleza en línea y administraba las finanzas en la oficina de su esposo.

Su primera aparición en Playboy fue en 2003, trabajó con Elite Model Management y obtuvo dos títulos comerciales.

“Los estereotipos son sexistas e injustos”, dijo Adams al Post en el perfil. “Solo porque me veo de cierta manera y tengo gustos caros, no significa que sea superficial. ¡El estilo y el aspecto no significan falta de cerebro, cariño!”

En 2013, Adams y su esposo fueron demandados por un terapeuta de masajes en la oficina de quiropráctica; el demandante afirmó haber sido despedida porque Nicolai había dicho que su esposa podría ponerse celosa porque el terapeuta era “demasiado lindo”.