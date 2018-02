Dennis Edwards, muere a los 74 años en hospital de Chicago

Dennis Edwards: Fallece vocalista de ‘The Temptations’

El vocalista Dennis Edwards, de ‘The Temptations’ fallece a los 74 años en un hospital de Chicago por causas que aún son desconocidas.

El cantante estadounidense, nació el 3 de febrero de 1943, interpretó algunas de las melodías ganadoras del Grammy; como “Papa was a rollin’ stone” y “Cloud nine”, además de los éxitos “Ball of confusion” y “I can’t get next to you”.

Edwards, quien junto a otros cinco cantantes de la banda; ingresó al prestigioso Rock and Roll Hall of Fame en 1989; el deceso quedó registrado el jueves en la noche, informó este día el portal TMZ.

El originario de Alabama se convirtió en el vocalista principal de The Temptations en 1968, en lugar de David Ruffin. Desde entonces entró y salió de la agrupación en varias ocasiones, añadió el citado medio.