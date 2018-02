Acepta Karla Souza coquetear para ganar personajes

Souza; Coqueteaba para ganar personajes

En los inicios de su carrera, Karla Souza aprovechó su físico para conseguir personajes, de acuerdo con una entrevista en vídeo ofrecida por la actriz al programa Estilo DF. En el material que data de agosto de 2014, la protagonista de Nosotros los Nobles respondió así a la pregunta de qué no haría en su carrera.

“Cometí muchos errores cuando empecé: llegué a México con muchísima ambición, pero cuando te pisoteas a ti misma por algo, por un sueño que tienes, pues hay un problemita que después se puede volver en algo más grave”, indicó.

“Por ejemplo, cuando veía que a un productor yo quizá le gustaba, yo usaba esa relación para en algún momento, tal vez, recibir un papel o alguna promoción de parte de él”, dice en el vídeo..

Esta semana Souza reveló haber sido violada, en los albores de su carrera, por un director.

Sin decir nombres, dijo que la agresión se dio tras casi un mes en el que el victimario llegaba a su cuarto de hotel a las dos de la mañana, pues se encontraba afuera de la capital, para hablar de trabajo y, si no le abría, al día siguiente era maltratada en el set.

En el vídeo de Estilo DF recordó que para su primera película, El efecto tequila, se peleó con sus papás y se argumentaba a sí misma, para hacer una escena de desnudo.

“Después de muchos años fue cuando me di cuenta y realmente (que) hoy no lo haría porque mi cuerpo vale muchísimo más en mi propia cabeza, antes quizá no y son cosas que voy aprendiendo”, destaca.

Un año después de la entrevista, Souza protagonizó ¿Qué culpa tiene el niño?, dirigida por Gustavo Loza, ahora señalado por Televisa como el director que habría abusado de ella. Acabar con rumores.

El director reflexionó en Facebook que mientras Souza no diga nombres, sobre varios habrá suspicacias.

“Ya más de un diario de circulación nacional se acercó para buscar nombres, listas negras, y buscar fechas y eventos para poder hacer acusaciones a diestra y sobre todo siniestra”, escribió el también cineasta.

“No merezco la menor suspicacia, evidentemente me ofendo aunque la lista es mucho más grande, llena de colegas que nada tienen que ver tampoco con este asunto. No tengo por qué aceptar que me toca pagar por los pecados de nadie”.

Hasta ayer la actriz no había confirmado o desmentido la versión de Televisa. Así que algunos directores que trabajaron con ella en sus inicios, como Álvaro Curiel en Terminales, se han manifestado por los señalamientos.