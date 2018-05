Crean dispositivo para invidentes; adolescente mexicano

Dispositivo para invidentes creado por el mexicano Diego Roel

Ciudad de México. -Crean dispositivo para invidentes, elaborado por el adolescente mexicano Diego Roel quien buscan ofrecer una tecnología para dejar de utilizar el bastón para ciegos.

También les permitirá obtener más oportunidades laborales por lo tanto diseñaron un chaleco, inteligencia artificial y unos sensores.

El joven es un estudiante de 16 años, quien cursa la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey (PrepaTec), permitirá a las personas ciegas “una manera nueva de sentir el entorno”.

“Tenemos alrededor de 500 unidades en lista de espera y varias empresas dentro de la lista interesadas en que sus empleados ciegos se desarrollen todavía mejor dentro de su espacio de trabajo”, aseguró el joven inventor.

El principal aliciente del dispositivo para conseguir “que las personas con discapacidad visual sean más independientes, más seguras de sí mismas y tengan más oportunidades” es una mayor información sin necesidad de portar el bastón u otro accesorio.

Tan solo con sentir vibraciones en diferentes partes del cuerpo, el usuario queda advertido de los obstáculos, detectados por los sensores que avisan al invidente de cualesquiera escollos en el camino, siendo estos interpretados y clasificados por la inteligencia artificial.

“El dispositivo puede adivinar si realmente es un obstáculo o no. Por ejemplo, si es una banqueta, no es un obstáculo, entonces dice esto no es un peligro, por tanto ni siquiera te voy a avisar.

En caso de encontrarse con un bache.

El chaleco avisara al dueño que porto el instrumento e identificará el peligro y te avisará, precisó Roel.